VIDEO: Michelle Obama golpea accidentalmente en la entrepierna a Harry Styles en un juego de quemados

Redacción Digital

Santo Domingo

A Michelle Obama le pudiera ir bien como jugadora de quemados.

La ex primera dama de Estados Unidos participó en un partido de quemados de celebridades entre Estados Unidos y Gran Bretaña para el programa The Late Late Show with James Corden, en el que demostró su fuerza lanzando un pelotazo que pusó a la estrella del pop Harry Styles de rodillas tras pegarle en la entrepierna.

En el juego también participaron las celebridades Melissa McCarthy, Kate Hudson, Mila Kunis, Lena Waithe y Allison Janney por parte del equipò de EE.UU.

Mientras que por el equipo de Reino Unido jugaron James Corden, Benedict Cumberbatch, John Bradley, Harry Styles y Reggie Watts.

El video del lanzamiento recorre las redes sociales y ha desatado cientos de comentarios.