Jonathan José Quintana, el villano de “Club 57”, en entrevista exclusiva

Floranyi Jaquez

Floranyi.jaquez@listindiario.com

Santo Domingo, RD

La serie juvenil “Club 57”, de la famosa cadena estadounidense Nickelodeon, logró conectar con los televidentes de una manera impresionante. Con apenas un mes de difusión marcó los primeros lugares en los países que se proyecta.

En República Dominicana ya es seguida por el público juvenil, con un elenco compuesto por Evaluna Montaner (hija de Ricardo Montaner), Sebastián Silva, Riccardo Frascari y Carolina Mestrovic y las participaciones especiales de Isabella Castillo, Martín Barba y Andrés Mercado.

Junto a ellos actúa el joven venezolano Jonathan José Quintana, conocido artísticamente como Jonathan Freudman, quien ha colocado su carrera en primera fila al destacarse en las producciones “Relaciones peligrosas”, “Corazón valiente”, “Eva la trailera” y en “Otra piel”. En “Club 57” interviene con dos personajes: Miguel y Droide.

Según explica a LISTÍN DIARIO, con el personaje Miguel se le exigió mucha comedia física y “Droide” lo definió como un reto, ya que se trató de su primera experiencia en darle voz a un personaje CGI (imágenes generadas por ordenador).

Como una persona terca, apasionada y un poco impulsiva, que siempre busca el desarrollo humano, propio y de las personas a su alrededor, así se definió Jonathan José Quintana, el villano de “Club 57”.

Su talento y dedicación lo han llevado a participar en varias producciones importantes de Telemundo y casi siempre le ha tocado personificar al malvado de la historia. “Siento que es por mi picardía y por cómo me veo me catalogan como villano”.

Jonathan Freudman contó que de los dos papeles que desarrolla en la historia (Miguel y Droide) el último fue un poco más complicado debido a que es un personaje robótico y tenía que direccionar la voz lo mejor posible.

De todas sus interpretaciones recuerda con cariño su participación en la exitosa telenovela “En otra piel” (2014).

“Gabriel fue uno de los personajes con el que más me identifiqué y que me disfruté contando su historia. Fue uno de los roles más bonitos que me dejó gratos recuerdos y no solamente eso, sino que a través de su historia yo aprendí cosas de mí”, afirmó Quintana.

Jonathan salió de Venezuela a los 17 años y lo que más extraña de su país es Maracay, el pueblo donde creció con su familia y amigos.

“Allí conservo la sensación de que se conocía todo el mundo, mis amigos de la infancia, los juegos que íbamos en camionetita, las arepas que me preparaba mi abuela, muchas cosas”, recordó.

Este es su segundo proyecto en Nickelodeon y aunque había tenido la oportunidad de trabajar con algunas personas del elenco, esta serie tiene un significado especial para él porque durante la grabación conoció a su actual pareja, la actriz y presentadora chilena Carolina Maestrovic.

El venezolano está muy feliz con el éxito que ha tenido la serie que se estrenó el pasado 6 de mayo en toda Latinoamérica.

De la historia

“Club 57” es una serie que tiene toda la música compuesta por la familia Montaner, además de baile y mucho humor, que explora la dinámica de viajar al pasado, específicamente al año 1957.

La banda sonora incluye 15 canciones originales compuestas por Ricardo Montaner, Ricky y Mau, Camilo Echeverry y Evaluna Montaner, incluyendo el tema musical de la serie: “El tiempo corre al revés”.

El actor, de 28 años, sueña con que su profesión pueda alegrar un poco la vida de las personas.

“Mi objetivo mayor es regalar sonrisas que a través de mi trabajo la gente pueda llegar a casa, ver lo que hago y sentir que la vida no es tan jodida”, dijo entre risas.