“Este es un país en el que yo siempre quiero estar”

Luisanna Carrasco

luisanna.carrasco@listindiario

Santo Domingo, RD

Paloma San Basilio expresó un amor profundo hacia República Dominicana, país con el que se ha identificado mucho con el publico, y todos sus conciertos son a casa llena, como se espera que suceda el próximo sábado, en el hotel Jaragua.

“Este es un país que cuando te quiere, te quiere, y un país en el que yo siempre quiero estar. Es una tierra maravillosa, llena de gente maravillosa, con historia, paisajes y playas; animo a toda la gente que venga a República Dominicana”, expresó durante un encuentro de prensa anteanoche en el hotel Sheraton.

“Más cerca” es el concierto que la trae de regreso por Santo Domingo, tras 40 años de carrera musical y una ausencia de tres años. En febrero de 2016 cantó aquí acompañada del dominicano José Antonio Molina. La pasión por la música la tiene de vuelta, con esta gira. Y no solo a la romántica o clásica. La intérprete de “Cariño mío” reveló a LISTÍN DIARIO que su hija, Ivana Gómez, “me ha enseñado a amar la música electrónica”.

De hecho, se recuerda que hace unos años madre e hija grabaron un disco juntas “y me hizo unas canciones bellísimas con la electrónica, entonces yo me atrevo a todo, canto lo que me pongan delante”.

Luego aclaró: “Siempre respondiendo a una necesidad como artista de que me gusta como mi voz se escucha en otro renglón”.

San Basilio dijo que suele escuchar música clásica y jazz, pero que algunas veces se sienta con sus nietos y escucha lo mismo.

MIRADA

Su propuesta.

El concierto del sábado en el Jaragua “lo he diseñado para dejar en el público una imagen de cercanía y complicidad”.

Juan Luis Guerra.

Antes que grabar con un urbano, preferiría hacer un “featuring” con Juan Luis Guerra, ya que es un artista que admira.