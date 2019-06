Romeo Santos: "No hay que cambiar la esencia latina para cambiar el mundo de la música"

Javier Herrero

EFE

Madrid

Aunque Romeo Santos se haya labrado un nombre como "rey de la bachata del siglo XXI" gracias a su fusión con estilos más urbanos y temáticas alejadas de las habituales, en su último disco reivindica las formulas más tradicionales en un recorrido antológico que llega hasta la que fue su primera banda.

"No es por sonar arrogante pero no se puede contar esa historia sin la participación de Aventura", justifica este neoyorquino de origen dominicano en una entrevista con Efe en Madrid, a propósito de "Utopía" (Sony Music), álbum publicado recientemente que incluye colaboraciones con los que él considera grandes iconos del estilo.



Frank Reyes, Elvis Martinez, Raulín Rodriguez o Teodoro Reyes son algunos de los nombres de grandes figuras que participan en el álbum. "Si faltaba alguno de ellos, habría sido como cocinar una sopa con la receta especial de tu abuela: no sabría igual", subraya quien se declara "sumamente fanático de la bachata tradicional".



Ahí están también sus antiguos compañeros de Aventura, con los que compuso "hits" internacionales como "Obsesión". Los llamó a la grabación uno a uno para no levantar sospechas sobre el propósito de la misma. "Aventura nunca se perdió, por eso no hizo falta recuperarlo. Fue mi escuela, donde aprendí todo lo que sé", argumenta sobre la banda de la que salió en 2011.



Fue hace 7 años que Santos empezó a manejar en su cabeza este concepto de homenaje a la bachata criolla al que decidió dar prioridad durante su anterior gira, "Golden", y, tras cinco meses de preparación, estaba lista esa mirada retrospectiva a un pasado musical que él contribuyó a cambiar.



"Desde mis inicios con Aventura, mi propósito fue reinventar el sonido de la bachata y, como compositor, también mostrar versatilidad. Hasta entonces las canciones hablaban de un hombre rogándole a una chica que lo perdonara, pero empezamos a cambiar ese concepto con temas como 'No lo perdona Dios', de 1998, sobre el aborto", rememora.



Fue además uno de los primeros que supo atraer a artistas anglosajones a su género, como Usher y Drake, anticipando el momento que atraviesa actualmente la música en español. "Las canciones más sobresalientes de los últimos 5 años son latinas y han trascendido al mundo anglosajón", destaca orgulloso ante fenómenos como "I like it" con Cardi B o "Despacito" con Justin Bieber.



"Si algo han demostrado los artistas de ahora es que no hay que cambiar la esencia latina para cambiar el mundo de la música. Es lo que yo siempre he tratado de imponer", insiste quien hasta hace 11 meses ejerciera además como CEO de la división latina de la empresa cazatalentos propiedad de Jay-Z, Roc Nation.



Allí definió mejor lo que, en su opinión, convierte a un músico en una estrella: "Lo mismo que traté de imponer en mi carrera, que es disciplina, perseveración y dedicación. El mercadeo es importante, pero más aún el producto", subraya.



Santos, quien estudia ahora las posibilidades de salir de gira con "Utopía", aguarda con expectación el próximo 21 de septiembre, fecha única en la que aspira a cantar para 80.000 personas en el "show" más espectacular de su carrera, y el primero que realizará en el estadio MetLife de New Jersey.