Paloma San Basilio resalta de República Dominicana "sus playas, su gente, su hospitalidad"

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

La cantante española Paloma San Basilio manifestó sentirse maravillada de República Dominicana, país que visita desde principio de la década de los 80, de la que solo puede decir cosas buenas, con gente maravillosa de la que las personas no pueden perderse de su historia, paisaje, folclor y talento.

“Hay un problema accidental que no tiene que ver con la República Dominicana y que podría haber pasado en cualquier otra parte, por supuesto nadie debe perderse sus playas, su gente, su hospitalidad y animo a todo el mundo que venga más que antes para que puedan comprobar cómo aquí la gente vive tranquilamente, hay problemas como en todas partes; en mi país pasa también y no por eso la gente deja de ir”, aseguró la cantante.

La artista se encuentra en Santo Domingo para un recorrido de su vida artística en un concierto único este sábado 22 de junio en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua.

“Más Cerca” será el reencuentro de la cantante española Paloma San Basilio con el público dominicano, con el que promete uno de los conciertos más íntimos que la intérprete ha preparado para su regreso a los escenarios, en una producción de ED Live, el empresario Eduardo Durán.

“Este concierto lo he diseñado especialmente para dejar en el público una imagen de cercanía, de complicidad, de saber en qué me he convertido durante 40 y tantos años, que ellos han compartido, nuestros padres, nuestros abuelos y esa es la idea compartir con el público la evolución de un artista, de un ser humano; he intentado ‘más cerca’ aunar un poco la palabra y la música, para que mi trabajo como actriz y cantante se hermanen”, reveló San Basilio.

Con más de 30 producciones en su haber y éxitos como “Por qué me abandonaste”, “Cariño mío”, “Luna de miel”, “Mi pasión” y “Pacto de amor”, que forman parte de su repertorio, serán incluidas junto a otros temas que la intérprete nunca antes había cantado, haciendo un recorrido por las distintas etapas de su vida artística, entregando al público un poco más de esa parte que nunca han visto.

La cantante madrileña resaltó que nunca ha sido una artista de modas, nunca ha hecho algo que no le nace, ni apetece. Recordó que hizo un tema de música electrónica junto a su hija, género que aprendió a amar por ella; además de resaltar que ha cantado de todo, siempre y cuando responda a una necesidad como artista y se sienta cómoda en esa piel.

“A mí me gusta muchísimo Juan Luis Guerra, me gusta mucho lo que hace porque tiene una manera de contar historias y una belleza poética, una armonización, el combina armoniosamente bien lo que es la melodía con la rítmica, muy puro, yo creo que es algo que me encanta, por eso lo admiro muchísimo”, confesó la intérprete.

Las boletas están a la venta en el Club de Lectores de Listín Diario.