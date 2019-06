Alejandro MC: abogado de día, rapero de noche

FLORANYI JAQUEZ

Santo Domingo, RD

Que un joven latino se dedique al rap no es extraño. Lo extraordinario es que sea un egresado de una de las universidades más prestigiosas del mundo: Harvard University, y se haya dedicado a la música urbana. Alejandro Noquel Matos es un joven dominicano que en la música urbana se conoce como Alejandro MC.

En lo profesional es un abogado con una maestría en políticas públicas y una pasión por la música, específicamente el rap.

En visita a Listín Diario contó que este amor surgió desde que estaba en la secundaria y escribía canciones con su mejor amigo.

“El rap me habló, hay cosas que tú haces y te sientes bien, siempre me sentí atraído a eso. Creo que era porque me daba una manera de expresarme en una forma que a veces no lo podía hacer al siempre ser estudiante meritorio las personas te encasillan y te ponen en cierta luz y el rap es una manera que me ayudaba a expresarme y no quedarme encasillado; yo trato de ser lo más genuino posible y no ser una persona arrogante ni nariz parada porque eso crea barreras a las personas”, expresó el abogado.

Alejandro nació en el Bronx, pero se crío en Los Frailes II, en Santo Domingo. A los 14 años regresó a Estados Unidos a estudiar.

Al terminar los estudios secundarios obtuvo su primera beca en una universidad privada para hacer la licenciatura en Ciencias Políticas, a la par que estudiaba iba a grabando canciones y compartiéndolas.

El artista aplicó a varias universidades, entre ellas la de Columbia, donde también lo aceptaron, pero decidió ir a Harvard y hacer su maestría.

Alejandro MC tiene un amor inconfundible por la música. Entre risas dijo que cuando se casó hace dos años, en medio de la luna de miel estaba escribiendo canciones.

En estos momentos se encuentra en el país promocionando algunas de sus canciones, entre ellas “Ella no ta en amore”, “El real

King” y “ Vamo’ a enterrarlo”. Estas últimas las tiene en solitario y en colaboración con un rapero del Bronx.

Tiene más de 50 temas grabados y explicó que se expresa a través del rap por eso sus canciones hablan de todo un poco.