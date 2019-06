Georgina Duluc anuncia se separó de su esposo

Santo Domingo

La comunicadora y actriz dominicana Georgina Duluc, anunció el final de su matrimonio con el empresario boricua Marcos Irizarry.

Mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, Duluc, señaló que tomó la decisión conjuntamente con su esposo desde la gratitud y amor que aún los une.

“Se merecen saber que estoy en una nueva etapa, quien fuera mi marido hasta este momento, Marcos Irizarry y yo hemos decidido, hemos tomado la penosa y difícil decisión de separarnos”, dijo Duluc.

Expresa que es un momento intimo que solo le atañe a ellos siendo esta la primera y última declaración que harán al respecto por la “tranquilidad emocional y mental de ambos”.

Exhortó a la prensa hacer su trabajo sabiendo que no volverán "hablar del tema".

En el 2017, la pareja también anunció que se separaba, en esa ocasión las declaraciones salieron de Marcos Irizarry quien dijo que el rompimiento no había sido su culpa.

“Estamos pasando por momentos difíciles. Hay un corazón que sabe quién ha sufrido y se trata de levantar ante las circunstancias. No soy perfecto. Soy un hombre que calla. Si en esta nueva relación me separo, no es por mí, tal vez Dios no quiere eso”, afirmó al “Circo de la Mega” en Puerto Rico.

Días después el empresario a través de la red social buscaba la reconciliación con Duluc con un mensaje y una foto de ambos dándose un beso.

“La felicidad de un hombre jamás será completa sino tiene a su lado la mujer de su vida. Quiero que estés a mi lado en todas las batallas que nos faltan por dar, te necesito mi amor, ya no puedo estar más sin ti. Te amo @georginaduluc”, escribió.