Fruto del trabajo duro y una gran voluntad

Charytín Goico nunca despegó su corazón de República Dominicana. Desde muy joven partió a vivir a Puerto Rico junto a su esposo Elín Ortiz (fallecido), de donde emprendió vuelo como una estrella internacional del canto, el humor y la conducción en la televisión.

Fue de las primeras artistas latinas en tener un programa televisivo, internacional, en el que mostró la versatilidad de su talento: “El Show de Charytín”.

El público la nombró como “La rubia de América”, pero nunca perdió el acento local al hablar ni el amor por su país.

“Siempre he sido una persona muy auténtica. Como artista doy lo que tengo en todo mi ser, fruto de una responsabilidad y disciplina que no he perdido en más de 40 años que tengo de carrera”, dice sin poses y con su hablar acelerado como cualquier dominicana.

TALENTO

“Siempre he sido artista antes y después de la partida de don Elín”

CHARYTÍN GOICO

Artista, humorista y conductora de TV.

Disciplina

Recuerda que cuando se casó con el padre de sus tres hijos, éste la levantaba a las 5:00 de la mañana para ir al gimnasio y la sometió a una disciplina regia de preparación en todas las áreas del arte que domina.

“Un día llamé a mi madre llorando y le conté que no soportaba tanta disciplina.

Mi mamá que me conocía muy bien, se rió y me dijo que me acostumbraría”. Y así fue, ya que al día de hoy continúa haciendo sus ejercicios tres o cuatro días a la semana, una dieta estricta y nunca ha dejado de prepararse.

“Soy fruto de un trabajo duro y de una voluntad inquebrantable”, asegura para explicar cómo ha logrado una figura tan esbelta y a su edad, 70 años, lucir envidiablemente joven.

“También soy el reflejo de lo que llevo en mi corazón.

Soy una mujer muy feliz, disfruto y me encanta todo lo que hago”, sostuvo.

Inicios

Desde sus inicios Charytín fue una artista atrevida, en los años 70 filmó en un comercial en el que se atrevió a introducirse en una bañera de refresco.

“Siempre supe que sería artista.

Mi padre que era juez y tocaba la guitarra. Mi madre me acompañaba a todos lados, pero nunca me enfrenté a esos grandes obstáculos”, recordó.

Siendo joven se enamoró del empresario puertorriqueño Elín Ortiz, quien se convirtió en el hacedor de su carrera. “Elín estuvo casado, y eso no le gustaba a mis padres, pero al poco tiempo lo amaron, porque era un ser humano muy especial.

Tuve con él a mis tres hijos, quienes me han dado una gran felicidad”.

“La viuda.com tour” Charytín lleva dos meses residiendo en el país. En estos días ha compartido con sus hermanas, a quienes adora, sus hijos han llegado a visitarla y hasta el pasado 13 de mayo celebró su cumpleaños con una tremenda fiesta a la que asistieron importantes personalidades de la vida artística dominicana.

Su estadía aquí se debe a la preparación para el show “La viuda.com tour” el que presentará el sábado 31 de agosto en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito. Guillermo Cordero ha sido el ideólogo del proyecto y productor artístico, que junto a Nestor Caro y su empresa Big Show Pro llevarán al público una propuesta en la que la artista mostrará en escena todas su facetas.

“Será una especie de stand up show. Aquí estaré contando sobre la vida, exploraré el humor, el canto y el baile. Será algo grandioso porque esa noche haré todo lo que siempre me ha fascinado hacer en un escenario”, adelantó.

“La viuda.com tour”, explica, nace para mostrarle al mundo que ella no es una viuda de las de antes, que viste de negro, tejiendo y amargada en sus penas. “Yo soy una viuda que disfruta de la vida. Siempre he sido artista antes y después de la partida don Elín. La diferencia puede estar en el alma de una persona y en este espectáculo haré un recuento de lo que soy”.

Para el show Waddys Jáquez redactará el guión, Giannina Azar será responsable del vestuario y Jochy Fersobe en fotografía y video.

El espectáculo girará por otros países.

Recordando a Elín

La semana pasada Charytín compartió con sus seguidores como recordaba la partida de su esposo Elín Ortiz, con quién vivió una relación estable y amorosa hasta la muerte de este en 2016. Así lo hizo saber a través de una publicación en su cuenta de Instagram para honrar su memoria.

“Un día como hoy hace tres años partiste al Cielo!! Recuerda la promesa que me hiciste de nunca soltarme de tu mano..... es lo que me ayuda día a día a seguir la vida.....lo que me da la fuerza y la seguridad en todo lo que hago y en todo lo que emprendo!! Gracias gran maestro #donElinOrtiz ? por todas tus enseñanzas ...las aplico en todos los momentos de mi existencia!! Te amo hasta la eternidad! ... nunca me olvides...(la vida no es igual sin ti)”, escribió junto a una fotografía de la mano de Elín agarrando la suya.

La dominicana Charytín Goico lleva más de dos meses residiendo en el país, preparándose para su nuevo espectáculo. CORTESÍA JOCHY FERSOBE