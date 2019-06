Fernando Villalona: Aramis tiene que “arrancar yuca como yo arranqué”

Gabriela Hungría

gabriela.hungria@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Fernando Villalona se ha visto en los últimos tiempos entre la espada y la pared con respecto a dos situaciones personales-familiares. Una que tiene que ver con la prueba de ADN solicitada por una joven quien dice ser su hija y la otra se refiere al distanciamiento con su hermano Aramis.

Al preguntársele si su hermano Aramis estaría en el concierto “Dominicano soy”, el 19 de junio en Hard Rock Live, Fernando expresó que no.

“Este es el momento para yo no querer que él esté, se puede oír muy feo, pero entiendo que aquí en este espectáculo no es el momento”, manifestó ante la sorpresa de los presentes en el encuentro de prensa, anteanoche en Hard Rock.

Además, agregó que lo ama como pariente, pero no como familia porque “familia es la que te da cariño, te reconoce tus méritos, te agradece lo que haces por él, te va a ver, no hace chismes, que no quiere lo del otro”.

Luego remató: “Siento que tiene que pisar tierra, sembrar maní como lo sembré yo, con las manos, arrancar yuca como la arranqué yo, sin que se parta la yucaÖ”.

Prueba de ADN

“El Mayimbe” también reveló que se sometió a una prueba de ADN, a petición de la joven Carolina Baldera, quien busca determinar la veracidad de la información dada por su madre.

Ayer, la joven de 30 años dijo a LISTÍN DIARIO que esperará que se den a conocer los resultados de la prueba para referirse al tema.

“Me he hecho la prueba de ADN con él, pero estoy esperando los resultados que serán en cinco días más, Dios mediante”.

Agregó: “Ya cuando tenga eso a mano, que estoy segura de que tiene que ser positiva, al menos que hayan usado mañas para que sea negativa, buscaré los periódicos”.

Sobre la posibilidad de que sea su padre, Villalona expresó que “realmente no lo dudo porque yo era un tiguerazo”.

Cuando se le preguntó qué haría si resulta el progenitor respondió: “Ojalá sea mi hija”.

“DOMINICANO SOY”

Producción. “El Niño Mimado” adelantó que en el concierto “Dominicano Soy”, el 19 de junio, realizado bajo la producción de EH Eventos, del empresario artístico Evelio Herrera, tendrá diferentes invitados especiales, entre ellos, Eddy Herrera y su hermano Angelito Villalona, a quien apoya en su carrera artística.