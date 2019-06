Daniel Sarcos: “Hay que proteger los contenidos de la TV ”

Luisanna Carrasco

Liusanna.Carrasco@listindiario

Santo Domingo, RD

Daniel Sarcos se le recuerda como el venezolano que, junto con Viviana Gibelli, nos sacaba risas por montones con su particular programa “Guerra de los Sexos”. Desde hace nueve años se hizo un hueco en la pantalla chica dominicana con su programa dominical “Aquí se habla español”, a través de Antena Latina (canal 7).

Del país se enamoró: “Si vas a emigrar a un país tienes que enamorarte del país al cual emigras, por eso adoro a República Dominicana y la llevo junto con mi Venezuela”.

Tanto siente por este pueblo caribeño, que hace tres años trajo a sus padres a vivir aquí, donde se sienten felices y contentos, ya que están viviendo una etapa de su vida en la cual pueden verse frecuentemente, y eso lo llena de satisfacción.

Vida familiar

A pesar de su amor por los dominicanos, compromisos fuertes lo atan a Miami, donde residen sus hijos, su pareja, y su centro de operaciones profesionales.

“Estaré viviendo así por un tiempo, ya que allá están mis hijos, además de que es un viaje muy corto y me tomo menos tiempo viajando de Miami hasta Santo Domingo que el tiempo que me tomo en un tapón, así que no es tedioso estar viajando de allá para acá, tengo conocidos en el aeropuerto, viajo sin equipaje y es un viaje muy cómodo”, comentó en declaraciones a LISTÍN DIARIO. Al ser abordado sobre si piensa casarse nuevamente, el animador explicó que no tiene ningún problema con el matrimonio, pero aun no da ese paso con su pareja, la modelo venezolana Alessandra Villegas.

“Yo siempre he sido un enamorado de las bodas, creo en el matrimonio, no me gusta el divorcio, pero es un riesgo”, manifestó.

Por el momento ambos disfrutan de su hijo recién nacido, Daniel Alejandro, que lo convirtió, en febrero, en padre por tercera vez.

Problemática de la TV

Daniel Sarcos defendió el liderazgo de “Aquí se habla español” en la audiencia dominical, aunque admitió lo difícil que está producir televisión en República Dominicana.

Para el venezolano, la alegada baja de televidentes se debe a los cambios en la forma de ver televisión, pero no significa que haya una pérdida irreparable.

“Independientemente del internet y los servicios de plataformas pagadas, la televisión sigue siendo la reina de los medios de comunicación”, afirmó.

En República Dominicana casi un 50% de los dominicanos “sigue viendo televisión abierta, la televisión no muere, solo cambia la forma de verla”, recalcó.

También indicó que no se debe generalizar y pensar que todo el mundo tiene acceso a Netflix, internet o las otras plataformas de televisión online.

El animador expresó que le encanta hacer televisión en República Dominicana, ya que aparte de considerarlo su país de corazón, aquí se tiene más libertad que en otros lugares.

No obstante, subrayó que hace falta inversión para la producción de contenidos.

Para mejorar la televisión, agregó, este medio tiene que reajustarse, adaptarse a los cambios y buscar el camino de compartir en la era digital.

“Soy un convencido de que los únicos que podemos hacer que la televisión siga siendo la reina de los medios de comunicación es un esfuerzo entre todos, de actividad artística, unión de los dueños de medios de comunicación y de las agencias de publicidad”, explicó el también actor.

También observó una práctica malsana de gente que roba contenidos de la televisión para sacarle provecho económico en las plataformas digitales.

Según él, una forma de proteger los contenidos de la televisión es ser estrictos y no permitir que los demás los utilicen abiertamente, medida implementada en su programa por el canal 7, que debe verse en su horario habitual o en su canal exclusivo de Youtube.

“Lo que está pasando es algo muy desigual y no estoy de acuerdo con esto; es que hay gente que no produce ni una hora de contenido y sin embargo usa el contenido de todos los demás para poder lucrarse a través de una plataforma digital. Si alguien quiere usar mi contenido asóciate conmigo ,y yo no tengo problemas”, advirtió.

Novedades

Acerca de sus nuevos proyectos, el venezolano dijo que está trabajando arduamente en los preparativos del programa de “La Guerra de los Sexos”, programa que lo llevó a la cima.

No quiso ofrecer mayores detalles de la producción ni quién será su compañera en ese proyecto de temporada.

“Amada de la Noche”

En la actualidad está concentrado en su papel del detective Paco en la obra teatral “Amada de la Noche”, que se presentará en el Teatro The Alley en la plaza comercial Downtown Center, a partir del 21 de junio.

El director Ramón Santana lo integró al elenco conformado por Oscar Carrasquillo, Elizabeth Sinai “Elitop”, Maria Angélica Ureña, Lowensky Natera y Olga Bucarelly.

DE SU CARRERA

En Univisión.

Daniel Sarcos aclaró que su reciente aparición en el programa “Despierta América”, de la cadena Univisión, solo fue una visita para promocionar su show “Te cuento y te canto”, el cual se presentará en ciudades de Estados Unidos.

Tiempo.

“Desde hace 10 años no visitaba Univisión y regresar fue un poco raro, pero agradable, recuerdo que luego de Sábado Sensacional desarrollé mi carrera en Estados Unidos”.

Telemundo.

Hasta hace un año estuvo en el programa “Un Nuevo Día”, de Telemundo. De allí salió y estuvo luego en RD en “Bingo Show Nacional”, que ya no se transmite.