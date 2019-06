Fernando Villalona se hace prueba de ADN para determinar si es el padre de una joven

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

Fernando Villalona se sometió a una prueba de ADN para determinar si es el padre de una joven que reclama su paternidad y que él aceptaría si sale positivo.

"Yo me hice la prueba con mucho gusto, fue antes de ayer, le di un beso, le miré la berruga en el mismo lugar donde la tenía yo (en su rostro)...", dijo el cantante la noche del martes durante un encuentro de prensa en Hard Rock Live.

La joven Ana Carolina Baldera, de 30 años, asegura que es hija del Mayimbe, que en su encuentro de prensa expresó: "Yo realmente no lo dudo porque yo era un tiguerazo".

Sin embargo, se contradijo al señalar que "mi mujer siempre andaba", hecho que lo pone a pensar en qué momento se habría dado la relación sexual con la madre de la joven.

"Carlos Batista o Joseph Cáceres eran testigos de mis movimientos porque iban a la cobertura de sus conciertos en territorios extranjeros y Carlos Batista dice que él está seguro de que yo no tuve la oportunidad de tener ese momento, de hacer eso (sexo) sin que mi mujer se diera cuenta porque no se supone que aunque no se dé cuenta yo lo hago. Eso es lo que pienso ahora".

Al definir a Ana Carolinal, dijo que "es una muchacha rebelde porque ha crecido bajo la tutela de otro padre" y "su madre fue que le dijo (que él era su padre) y quiso preguntarme a mí si era cierto. Se supone que eso fue hace treinta años y yo me recuerdo de cosas de hace treinta años porque algo me lo marca...".

Cuando se le preguntó qué haría si resulta el padre respondió: "Ojalá sea mi hija. Si es mi hija sigue todo igual.Yo más contento, ella más feliz. Se sabe que yo no soy el padre de ella. El padre de ella es otra persona que la crió desde niña".

Con esas palabras quiso resaltar la potestad del papá de crianza porque él mismo se puso de ejemplo como padre adoptivo de tres jóvenes.

"¿Tú te imaginas que me quiten ahora a Mattews de mi lado?", preguntó y recordó que tiene dos mellizos "que tienen ahora 27 años".

Villalona habló de varios temas durante el encuentro de prensa en el que anunció diferentes sorpresas para su reencuentro con el público este 19 de junio en el escenario de Hard Rock Live, a las 10:00 de la noche.

El Niño Mimado, como es apodado Villalona, adelantó que en el concierto “Dominicano Soy” realizado bajo la producción de EH Eventos, del empresario artístico Evelio Herrera, tendrá diferentes invitados especiales, entre ellos, Eddy Herrera y su hermano Angelito Villalona, a quien apoya en su carrera artística.