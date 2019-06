Reconocimiento a Leonel Lirio

Bélgica Suárez

Hola, buenos días! Bellísima la actividad que realizó Nerys Díaz en Santiago, desfilaron muchas modelos, fue muy promocionado este evento, dedicado al gran diseñador santiaguense Leonel Lirio, quien sigue cosechando éxitos en el país con sus extraordinarias creaciones, hasta Fefita La Grande mostró un hermoso diseño del cotizado artista de la moda, que apropósito, los ediles de Santiago, que hacen tantos reconocimientos, deberían hacerle uno a Leonel, ya que en la capital se ha convertido en nuestro embajador de las grandes modas poniendo en alto no solo a Santiago, sino al país internacionalmente. Su nombre es sonoro desde los años 90. En 1997 presentó su primer desfile individual. Se le conoce por vestir a tantas reinas. Amelia Vega. Algunas de sus creaciones se han convertido en emblemáticos de los concursos de Miss Universo.

Detalles

Volviendo al desfile, celebrado en el Centro de Convección de UTESA que está súper de moda y casi todos los eventos los están haciendo ahí, “Ciudad Corazón, Merengue y Fashion Week” fue todo un espectáculo, lo recaudado destinado para distintas organizaciones sin fines de lucro de esta ciudad. Este gran evento, estuvo bien respaldado por las celebridades de La Hidalga. ¡Muy bien!

Maravillosa noticia

¡Wao! Qué maravilla, adoro ir de viaje a Nueva York y Washington DC, a tomarme el café Starbucks. Me encanta, es parte de las rutas y mis tours a estos estados, leí que lo van atraer al país. En República Dominicana ya hay de todo, aunque siempre es bueno viajar al exterior, nada como nuestro país y qué bueno disfrutar de todas las cosas que antes no teníamos, aunque siempre es placentero viajar a otros destinos.

Ferias

Las ferias están de moda en República Dominicana. Pasó la de Anadive, donde participan la mayoría de los dealer de vehículos. La hicieron en el parqueo del Gran Teatro del Cibao. La de Amaprosan la harán en los próximos días en el Parque Central. Entiendo que es mejor ahí, más amplio y cómodo. A la gente le gusta organizar todo en el área monumental, pero es muy complicado ahí, un caos, hay que despejar esta zona. El Parque Central es fabuloso para todos estos eventos.

La Parrillita

La Parrillita, famoso y tradicional restaurante, estuvo por más de treinta años en la Juan Pablo Duarte, ahora está ubicado en una famosa plaza de la familia Cabrera Vidal, en la carretera Duarte, Licey, muy bello. Me imagino lo agradable que es sentarse a degustar en este sitio. Carlos Julio y su familia están brindando el mismo servicio. No he podido ir, pero me dicen que está siempre lleno, mucha gente, qué bueno.

Hasta la próxima.