Longoria alista estreno de "Grand Hotel" con mucho respeto a versión original

EFE

Miami, Estados Unidos

La actriz Eva Longoria prepara el estreno estadounidense de la serie "Grand Hotel", de la que es productora ejecutiva y se verá en las pantallas de la cadena ABC, con mucho respeto a la versión original española, que comenzó a emitirse en 2011 a través de Antena 3.



"Soy una gran fan del formato original, pero quería darle un aire contemporáneo", explicó a Efe Longoria sobre la versión estadounidense de la serie que protagonizaron Amaia Salamanca y Yon González, y que se ambientó a comienzos del siglo XX.



"Algunos personajes son los mismos de la versión original, con algunos cambios, y otros que son completamente nuevos", declaró la actriz, de ascendencia mexicana y quien se mostró confiada en que el espectador estadounidense "se va a enamorar" del "remake", a estrenarse el próximo 17 de junio y cuya acción transcurre en la época actual.



La actriz, quien fuera una de las protagonistas de la serie "Desperate Housewives" ("Amas de casa desesperadas"), estuvo en Miami Beach para promocionar el estreno de la serie con la que vuelve a la producción ejecutiva, la que ya ejerciera en las series "Devious Maids" o "Telenovela", siempre con un enfoque nuevo de los latinos en Estados Unidos.



En esta ocasión, la trama gira en torno a una familia que regenta un hotel en Miami Beach y la producción eligió para la filmación, sobre todo en exteriores, el icónico hotel Fontaineblue, considerado una de las joyas arquitectónicas de la ciudad desde su construcción en 1954.



La productora ejecutiva reveló que para el rodaje de escenas en interiores se construyó una réplica exacta del lobby del hotel, de los pasillos y de las habitaciones, por donde transitan los personajes de esta serie, en su mayoría hispanos.



"Tenía que ser una familia latina porque tienes que reflejar cómo es la sociedad del sur de la Florida, que es mayoritariamente hispana", justificó Longoria.



El elenco de la serie está conformado por los actores Demián Bichir, Roselyn Sánchez, Denyse Tontz, Lincoln Younes, Justina Adorno o JenCarlos Canela, entre otros.



"Para mí es un orgullo representar a nuestra cultura en el mundo anglo, que también es mi casa", explicó a Efe el actor y cantante cubanoamericano Canela, para quien Longoria se ha convertido en una "madrina" ya que le abrió las puertas de Hollywood tras trabajar juntos en la serie "Telenovela" en el año 2015.



"Eva Longoria ha sido una maestra, una amiga, que eso es lo más importante en este negocio, alguien que ha sido genuina y que cada vez que he necesitado un consejo ahí ha estado para mí", apostilló.



Por su parte, Longoria, insistió en que su objetivo "no es promocionar únicamente a los latinos enfrente de las cámaras sino también detrás".



"Siempre he querido contratar a las minorías, a mujeres, a personas de color, para que puedan ejercer puestos de director o de guionista en mis producciones", declaró la también activista.



Impulsora en la última década de varias campañas en apoyo a la comunidad latina en Estados Unidos, Longoria afirmó que la actual crisis humanitaria que se vive en la frontera entre Estados Unidos y México contiene material de sobra para una serie de televisión.



"No creo que pase mucho tiempo para que veamos una serie que refleje lo que está pasando", comentó.



"No es un conflicto binario, entre mexicanos y estadounidenses, sino de muchos otros inmigrantes que están viniendo a nuestras fronteras, y esas historias se pueden contar desde muchas otras perspectivas", agregó, tomando como ejemplo otras producciones del estilo como "The Bridge" (2013) o "Frontera" (2014), donde trabajó junto a Michael Peña.



Sobre la respuesta a "Grand Hotel", dijo que el elenco y equipo técnico confían en que registre "excelentes datos de audiencia" y se confirme por tanto una segunda temporada.