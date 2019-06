"Originals", 14 grabaciones inéditas de Prince que ya se pueden escuchar

EFE

Madrid, España

Catorce grabaciones inéditas y la versión original de "Nothing Compares 2 U" de 1984 componen "Originals", el álbum póstumo de Prince, lanzado este viernes por la plataforma TIDAL con motivo del que habría sido el 61 cumpleaños del artista.

Las 15 canciones han sido seleccionadas de manera colaborativa por Jay-Z y Troy Carter (Atom Factory), en nombre de The Prince Estate, y podrán ser escuchadas por los suscriptores de la plataforma en calidad Master "tal y como el artista quería que sonaran", según informa en una nota la plataforma de audio en "streaming".

El álbum cuenta con piezas como "Baby you're a trip", interpretada por Jill Jones en 1987, o "Sex shooter", de Apollonia 6 en 1984, a los que el príncipe del pop apadrinó, y que saldrán junto al resto del disco el próximo 21 de junio en formato físico en CD, descarga y "streaming" de la mano de Warner.

Otras grabaciones presentes en el disco son "Jungle Love", que colocó a The Time en la lista de éxitos de Billboard durante varias semanas en 1984; "The Glamorous Life", de Sheila E., que alcanzó el número 1 en las listas en 1984; así como "Love.... Thy Will Be Done", de Martika.

O la versión orifinal de "Nothing Compares 2 U", una canción de Prince escribió y grabó en 1984 pero que alcanzó una gran popularidad en la versión que lanzó la irlandesa Sinéad O'Connor en 1989.

Prince Rogers Nelson (Mineapolis, 1958), que se consagró como número uno en ventas de los Estados Unidos en 1982 con el álbum "1999", no solo transformó el panorama musical sino que ha servido de inspiración para artistas de diversos ámbitos, como el diseñador de moda Jean Paul Gaultier o el escultor Guy Portelli.

El artista, que en 1984 rodó su primera película, "Purple rain", cuya banda sonora recibió el Premio Grammy, y en 1985 se arriesgó como cantante y productor jugando con nuevos sonidos experimentales junto con su banda The Revolution en "Around the world in a day" (1985), se mantuvo en el podio mundial del pop durante las décadas de los 80 y 90.

En 2016, ya se lanzó un recopilatorio llamado "4Ever" que contenía el tema inédito "Moonbeam levels", y en 2018 el mismo Troy Carter lanzó un disco que recogía temas como "Piano & A Microphone 1983" (2018), autorizado por sus herederos.

Otro ejemplo es "Deliverance", cuya controvertida publicación en 2017 fue interceptada judicialmente porque corrió a cargo de una discográfica independiente y un ingeniero de sonido que decía poseer las grabaciones originales de los seis cortes inéditos incluidos.

Fallecido en abril de 2016 tras haber lanzado docenas de temas con varios seudónimos como "Love Symbol" o "The artist" (debido a las discrepancias que tuvo con las discográficas), el artista "vuelve a la vida" a través de la música con este nuevo álbum.