“El reguetón no es lo natural en mí, la música que hago es pop”

Pachico Tejada

pachico.tejada@listindiario.com

Santo Domingo, RD

La cantante Ana Torroja regresa a encontrarse con su público domincano en un concierto en el que promete intepretar canciones de su pasado en Mecano, una banda referente del pop en castellano, así como de su presente como solista.

“Para esta gira hemos rescatado canciones que hacía mucho no cantaba”, ha dicho a LISTÍN DIARIO la artista nacida en Madrid, España, hace 59 años.

Y claro, en ese show, que tendrá lugar en el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua este sábado 8, también interpretará “Llama”, su más reciente tema en el que retoma sus raíces electropop, pero en el que presenta a la mujer tomando la iniciativa en el inicio de una relación.

Esto, y aunque ella asegura que sus intenciones con el tema son mucho mas “light y habla de esos amores efímeros, adolescentes”, coloca a la mujer con los mismos derechos que el hombre a la hora de enamorar.

Una postura valiente que en muchas sociedades, incluida la nuestra, puede ser mal vista, pero Torroja no. “La mujer tiene la misma capacidad de decisión que el hombre”, comenta, y que defiende que ambos sexos tengan los mismos derechos y deberes.

Por esto no encuentra una razón para la violencia de género, presente tanto en España como en República Dominicana. “Es una pena tremenda”, dice al referirse al tema, y que existe un factor sicológico que no anda bien en la persona que maltrata.

La artista, con 38 años de carrera musical, ve también que una parte del problema es muchas veces la falta de independencia económica de la mujer, algo con lo que desde muy joven combatió en su caso personal. “He trabajado desde muy pequeña para no tener que depender de nadie”, comenta la cantante quien en 1997 inició su andar en solitario con el álbum “Puntos cardinales”.

A este le seguirían cuatro más (“Pasajes de un sueño”, 1999; “Frágil”, 2003; “Me cuesta tanto olvidarte”, 2006 y “Sonrisa”), y se encuentra en la preparación de su sexto disco, “Volver”, del que se desprende el mencionado sencillo “Llama”.

En un momento en el que muchos artistas del pop como ella han sucumbido a los encantos económicos y de visibilidad en la gente joven que ofrece el reguetón, ella se mantiene fiel a su esencia. “El reguetón no es lo natural en mí, la música que hago es pop, y no sé siquiera si sabría hacerlo”, explica, pero que lo que sí puede hacer es bailar reguetón si hace falta.

Pero en cuanto a hacer algo que no sea lo suyo, ella no entra, y recalca que no le sale el reguetón, de igual forma que no le va cantar rock u ópera.

Por eso en este nuevo trabajo, y lo que traerá al concierto de este sábado, están basados en sus raíces. “En la música electrónica, en lo que me inspiraba; me he basado en lo que aprendí en aquella época, obviamente he evolucionado 30 años, y de la mano de gente muy joven y con mucho talento”, asegura.

En esta vuelta a Santo Domingo volverá a encontrarse con su prima Eva Torroja, quien es la productora de sus conciertos aquí, y con quien ha tenido la oportunidad de conocer las playas de Las Terrenas, en Samaná, un lugar que según expresa, le encanta.