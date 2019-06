"Dark Phoenix", una película de los X-Men más tenue, oscura y emocional

Brenda Pérez Zapater

EFE

Londres

La historia de "Dark Phoenix", que se estrena esta semana en todo el mundo, es una película de la saga X-Men "diferente, más tenue, más oscura y más emocional que ofrece al espectador una inmersión real en la psique humana".

Así lo señalaron a Efe Alexandra Shipp (Tormenta) y Evan Peters (Quicksilver), dos de los componentes de un reparto coral que incluye a James McAvoy (Profesor Charles Xavier), Michael Fassbender (Magneto), Jennifer Lawrence (Raven), Nicholas Hoult (Beast), Tye Sheridan (Cyclops) o Sophie Turner (Jean Grey/Phoenix), que es la protagonista de esta entrega.



"Dark Phoenix", ópera prima del productor de la saga desde 2011 Simon Kinberg, es el cenit de un ciclo de películas que comenzó hace casi dos décadas con "X-Men" (2000) y se presenta como un punto de inflexión en la historia de los mutantes tal y como se conocen hasta ahora.



En esta nueva entrega la acción se desarrolla en 1992 cuando los superhéroes deben rescatar a unos astronautas en una situación de peligro, una misión en la que Jean Grey tiene un papel imprescindible que modifica por completo el comportamiento de los X-Men.



Para el productor del filme, Hutch Parker -que se unió a la saga en 2013-, dedicar una cinta al personaje de Jean Grey era "necesario para materializar muchos de los rasgos de su personalidad e ideas que ya se dejaron entrever en anteriores películas de la serie fílmica", como en "X-Men: The Last Stand" (2006).



En este sentido, "Dark Phoenix" centra la narrativa en "la historia de una mujer en crisis que se convierte en una amenaza para ella misma y para su propia familia", explicó el productor, quien además adelantó que este hecho lleva a los mutantes a dividirse en el filme.



Pero más allá de explorar la dualidad del temperamento de esta mutante de nivel 5, la cinta aborda otro tipo de cuestiones que, tanto a Parker como a la nueva generación de actores que interpretan a los X-Men, les parecen también interesantes.



"Me encanta que se cuestione a Charles Xavier, a su liderazgo y a su rol paternal y se le obligue a asumir responsabilidad por las decisiones que tomó en su día y que hoy afectan, en este caso, a Jean Grey", señaló Parker.



"Cuando estaba leyendo el guion, me emocioné mucho al pensar en la interpretación que haría James del Profesor X, un tipo al que siempre hemos visto como el verdadero líder que tenía todas las respuestas. En este proyecto, su ego le supera y eso causa muchos problemas", indicó por su parte Tye Sheridan.



Ambos aluden al momento de la saga en el que, gracias a sus habilidades telepáticas, el Profesor X oculta la parte más oscura de la personalidad de Jean -el Fénix-, la misma que en esta ocasión regresa con más fuerza que nunca para encontrar las piezas perdidas de su ser.



Para aportar realismo a su búsqueda interior, Turner -conocida por interpretar a Sansa Stark en "Game of Thrones"- investigó acerca de varias enfermedades mentales como la esquizofrenia, en la que encontró una metáfora muy poderosa para el dilema de Jean Grey.



"La interpretación de Sophie es remarcable, porque era un gran desafío hacer este papel y ella trabajó muy duro para construir su personaje desde el principio. Estoy orgulloso con todo lo que ha hecho", resaltó Parker al respecto.



"La actuación de Sophie es increíble. No ha sido una tarea fácil y ella ha conseguido expresar de forma súper convincente lo que la protagonista estaba experimentando internamente", añadió Sheridan.



"Dark Phoenix" es la primera de la saga distribuida por Walt Disney Pictures después de que la factoría del ratón cerrara la compra de Fox junto a todas sus licencias.



Parker está convencido de que la saga "estará en buenas manos" con el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige.



"Kevin está haciendo un trabajo espectacular con Marvel y sus películas y sé que seguirá haciendo el mismo trabajo de calidad con los personajes de X-Men", manifestó.



Y se declaró "expectante" y "un fan más" respecto al futuro de los superhéroes, que se espera se integren en el actual Universo Cinematográfico Marvel.