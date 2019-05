Black Jonas Point con un nuevo "flow" al estilo Mario Cimarro

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo

Con nuevo "flow" , según Black Jonas Point, al estilo del actor cubano Mario Cimarro, así se presentó en un video, esta mañana, el intérprete urbano en sus redes sociales.

“Un saludo especial a toda mi gente especial de Instagram. Si yo sé que todos se están preguntando y este nuevo flow que se ha dado este negro. Qué le ha pasado a nuestro negro?... Pero el motivo de este video es el siguiente yo sé que le prometí música para esta semana, estamos trabajando full, viene “Todo se cura”. Mañana estoy grabando junto a Secreto un video super especial de un tema que va a salir por su canal", adelantó el cantante.

Agregó: "Y créanme no le he defraudado, no le he dejado en el olvido… Si quieren ven este flow de Mario Cimarro visiten el party de esta noche que está en mi historia. Así que ustedes saben no es un negro cualquiera, es un negro lassie… Qué fueee?... Me quité..”.

Black Jonas Point ha continuado ofreciendo a los consumidores de la música urbana una interesante oferta musical, el año pasado tuvo una gran acogida con la canción “El tirador”, con letras de contenido social, con la que buscaba llamar la atención y la orientación las niñas y adolescentes el abuso sexual.