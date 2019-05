Gabriela Hungría

Santo Domingo, RD

Dos años y medio fue el tiempo necesario para Gabriel poder unir en una misma producción a distintas generaciones de merengueros, en su disco “Morisoñando vol.1”, el cual sale al mercado hoy viernes. Adelantó que este es el volumen 1 y que el 2 saldría al final del 2019.

El cantante agradeció a sus colegas de la vieja escuela que le colaboraron: “Sin ustedes hacer lo que han hecho, yo no estuviera donde estoy”.

El artista agregó su eterno agradecimiento al fenecido radiodifusor Heriberto Medrano por ser de las primeras personas en abrirle las puerta a su proyecto.

El disco cuenta con 14 colaboraciones con merengueros de distintas generaciones, entre ellos Sergio Vargas, Eddy Herrera, Alex Bueno, Olga Tañón y Wilfrido Vargas.

Además del álbum, tambien presentará hoy el video oficial del tema “Píntame” junto a Elvis Crespo.

Sobre el disco

Parte de los temas que conforman “Morisoñando vol.1” son “Cómo no amarte”, a dúo con Olga Tañón; “Confundido”, con Fernando Villalona; “La quiero a morir”, con Sergio Vargas; “El tabaco”, con Johnny Ventura; “Que levante la mano”, con Joseph Fonseca, entre otros.

“Este proyecto es una marca país. Gabriel es un instrumento de unión entre todos los artistas. No me siento la cara del merengue actual, soy un simple instrumento de unión”, dijo Gabriel al ser abordado por periodistas en un encuentro que sostuvo el pasado miercoles en Meridian Events para presentar su disco.

En el encuentro le acompañaron parte de los merengueros que colaboran en la producción artística.

Opinión

Sergio Vargas, uno de los presentes, alabó la calidad artística y humana de Gabriel. Además, destacó que “algo que admiro de los urbanos es la unión que tienen para hacer colaboraciones y esto es lo que queremos lograr entre merengueros”.

Según él, el merengue es la única bandera que no será engavetada.

SERGIO VARGAS

Colombia.

Sergio Vargas se refirió a que sí se iría a Colombia por la falta de apoyo al merengue en Quisqueya.

Reacción.

“Yo no me he ido porque le prometí a Dios que no dejaría a mis hermanos en Villa Altagracia, pero deseos no me faltan de irme por la falta de respeto que se vive en este país”.

Ley.

Vargas lamentó la falta de apoyo al merengue, y habló de una ley de música que existe en otros países.