Álbum de Juan Luis Guerra, una compilación “Literal” de su esencia

AP

Nueva York

El nuevo álbum de Juan Luis Guerra y 4.40 incluye merengue, bachata, son y música cristiana; canciones poéticas de amor y de corte social. Es, en cierta manera, una compilación de su esencia: “Literal”, como diría su hija, y como el maestro dominicano decidió titular esta producción.

“Mi hija (Paulina) siempre habla con esa palabra. Siempre me dice ‘Eso está literal, papi. Eso está literal’, y me pareció un buen título para un álbum”, dijo Guerra entre risas en una entrevista reciente con The Associated Press. “Y es que es así mismo, como está, literal. Sin agregarle ni añadirle nada, tal y como es. Parece una palabra muy moderna, muy actual y muy chévere, como dice ella”.

“Literal” sale a la luz el viernes bajo el sello Universal Music Latin. Producido por Guerra con Janina Rosado, es el 16to álbum del músico en sus 35 años de trayectoria y cuenta con 11 temas, incluido el primer sencillo “Kitipun”, una bachata romántica lanzada a principios de abril.

Va de la bachata romántica en “Corazón enamorado” y “Me preguntas” a otra divertida en “Cantando bachata”. Del merengue en “Lámpara pa’ mis pies”, “I Love You More” y “El primer baile” a un tema social, “No tiene madre”. Y de una salsa inspiracional en “Má pa’ lante vive gente” al “Son de Mamá” de corte cristiano, todas con la poesía que caracteriza a Guerra y elementos musicales clásicos, de jazz y góspel.

Un enternecedor “Merengue de cuna” está dedicado a su hijo Jean Gabriel.

“Bueno, esa canción ya tenía un cierto tiempo compuesta”, dijo Guerra recordando que en el disco “Todo tiene su hora” (2014) le dedicó a su hija la bachata “Muchachita linda”, y que “ya le tocaba el turno a él”.

“Es sumamente romántica y como tierna. Es como si fuera un ‘lullaby’ pero dominicano... Aunque no tiene tambora ni tiene güira, la forma como la guitarra está tocada es de merengue. Por eso le puse ‘Merengue de cuna’”, explicó Guerra.

Todas las de amor, como de costumbre, son para su esposa Nora Vega.

Guerra, que el mes pasado fue reconocido por su trayectoria en los Premios Billboard de la Música Latina, ha recibido tres Grammy, 21 Latin Grammy y en 2007 fue honrado como Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación.

“Realmente es un privilegio. Yo digo que ser músico es uno de los regalos más hermosos que el Señor le puede dar a una persona y nosotros hemos sido los agraciados”, dijo el cantautor de clásicos como “Bachata rosa”, “Burbujas de amor”, “Ojalá que llueva café” y “Visa para un sueño”, quien se expresó “agradecido siempre” con Dios y con el público, “que siempre las recibe y las canta y las ha hecho parte de su vida”.

Guerra y su grupo 4.40, integrado por Juan Rizek, Roger Zayas y Adalgiza Pantaleón, tienen prevista una gira estadounidense para “Literal” que recorrerá ciudades como Boston, Nueva York, Miami, Houston, Los Ángeles, Washington y Orlando a partir de septiembre. Los boletos ya están a la venta.