Día de las madres dominicanas

Hola, buenos días, cada día más se celebra con gran entusiasmo el día de Las madres. Es bueno, porque el comercio se reactiva, se vende de todo, hasta los músicos y artistas le sacan beneficios, presentan fiestas y shows. Da gusto ir a los restaurantes, todos llenos y ver esas damas con sus años bien vestidas, disfrutando de un almuerzo o cena con sus hijos y nietos. La verdad que es interesante, aunque hay quienes dicen que es una fecha comercial, no importa, eso es la vida.

Charly

El Rubio Charly es un joven profesional, que se ha abierto camino en Santo Domingo. En Telemicro tiene un gran programa los domingos muy visto, es de Santiago, le ha ido muy bien, tiene talento, es humilde, prudente, solidario, amigo leal, es querido en el ambiente donde se desenvuelve, hace bien su trabajo. “Akí con Rubio Charly” es transmitido para todo el país por digital 15, de tres a cinco de la tarde se ve muchísimo, es decir tiene una gran audiencia, se sintoniza en Estados Unidos por Telemicro Internacional, once años con este gran programa televisivo, El Rubio Charly, a pesar de su juventud, es formal, respetuoso y gran trabajador, con mucha frecuencia viene a Santiago su ciudad natal, precisamente con él compartí el domingo pasado, que vino a ver a su madre por tan importante celebración. ¡Qué chico más fabuloso!

Tradición

Pedro Restaurante, exquisita comida, podemos decir que es una tradición en Santiago, Don Pedro Gascón es español, con muchísimos años en el país, es un encanto, gran conversador, amable y atento. Estuve dialogando con él un buen rato y me sentí muy bien por sus atenciones en su acogedor restaurante. Los asiduos a este negocio entablan diálogos, lo conocen desde aquel restaurante Roma, que estuvo en Santiago en la Juan Pablo Duarte, muy distinguido, de moda en esos años. Hace más de veinte años se comía a gusto ahí, Pedro está en Los Jardines desde hace tiempo, este establecimiento es un clásico de la comida española e internacional. Mandé a preparar una paella, luego llegamos, ya estaba lista y la mesa reservada, muy exquisita, bonito lugar, llevé un vino y solo me cobraron el descorche, bien barato por cierto, es bueno esa idea, porque a veces uno tiene vinos en la casa o toma uno en específico y no lo hay en el establecimiento y así resuelve.

Opciones

Por supuesto que hay varias opciones en este lugar, cada cierto tiempo me doy mi vueltecita por este distinguido restaurante, se come bien, forma parte de la gastronomía de Santiago, ahora que está de moda salir a compartir con amigos y familiares. Hasta la próxima.