Juan Carlos Pichardo hará un programa de radio

Santo Domingo

El joven comediante Juan Carlos Pichardo Jr. está listo para asumir un nuevo reto, con un proyecto propio en la radio, así lo reveló durante una entrevista en el refrescante programa dominical Una Vía a la Semana.

“Ahora vengo con un proyecto nuevo, es algo que no había revelado a ningún medio. Llega un momento en tu carrera que dices: “bueno, yo tengo que hacer mi propio proyecto”. Hace mucho las personas me preguntaban por qué no lanzaba un programa mío, pero entendía que cada cosa llega a su momento, no es a lo loco”, expresó Pichardo a Danilo Reynoso, en la divertida conversación mientras jugaban golf.

Aunque no ofreció muchos detalles, Pichardo reveló que todo ya está viento en popa, pero que aún no tiene fecha de estreno.

“Una Vía a la Semana”, conducido por Danilo Reynoso y Evelyna Rodríguez, se transmite los domingos de de 4:00 a 5:00 de la tarde, por Antena 7.