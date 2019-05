Maluma: “No entiendo ya por qué hay gente tan estúpida”

Santo Domingo

¿Mala de Maluma? El cantante colombiano Maluma cerró su cuenta de Instagram horas después de reaccionar molesto a los ataques que recibió por publicar un video junto a un cachorro de león.

El intérprete de “Mala mía” compartió con sus más de 40 millones de seguidores en la red social un clip junto al cachorro, pues es conocido por su amor hacia los animales. Sin embargo, las imágenes no fueron bien recibidas y lo cuestionaron con duros mensajes.

“Estaba viendo los comentarios del último post que puse con un león, con Mala Mía. No sé, no entiendo por qué hay gente tan estúpida, gente tan estúpida que cree que es una mascota mía. ¿No entienden que ese animal está ahí porque lo rescataron? ¿No entienden que estaría muerto si no lo hubiera rescatado?”, expresó Maluma en un vídeo compartido en sus “stories” de Instagram.

El artista explicó que cuando grabó el polémico vídeo estaba en el santuario mexicano The Black Jaguar-White Tiger Foundation, con el que él colabora.

Tras la polémica, el perfil verificado del artista en la red social ya no se encuentra disponible, aunque se prevé que no será de manera definitiva.