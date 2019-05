Nuevo disco reúne canciones inspiradoras “en las que soy una especie de coach”

Ynmaculada Cruz Hierro

ynmaculada.cruz@listindiario.com

Santo Domingo

Cuando era muchacho, Juan Luis Guerra solía escuchar bachata y son por influencia de su tío Oscar Guerra, quien sintonizaba una emisora de la época mientras lo trasladaba en el vehículo de la casa al colegio La Salle. Desde entonces, estos ritmos, junto a la salsa y el merengue, formaron parte de su esencia musical, que reafirma en su nueva producción discográfica titulada “Literal” y que es su legado a la música tropical que defiende desde hace 35 años.

Este 31 de mayo, Juan Luis lanzará su disco número 16, al que apuesta que tendrá una buena acogida en medio de la vorágine de ritmos urbanos que impera en estos días.

Ante el panorama actual, el músico dominicano está confiando porque ya ha tenido buenos resultados con la pegada de “Kitipún”, el que ha acompañado de un sencillo baile que se hizo viral. “Todavía no sabemos cuál será la aceptación de este disco, pero fuera de la aceptación o no el trabajo de nosotros como músico es dejar el legado histórico que podamos. Esas son las cosas que quedan. Creemos fielmente que este álbum será exitoso”, aseguró.

El álbum lo define como innovador, con nuevos sonidos, pero con la esencia de 440 y con 11 temas que ha definido, la mayoría de ellos, como “canciones coach”, ya que revelan consejos que ha ofrecido a personas que atraviesan ciertas situaciones.

Defiende propuesta

Juan Luis ha regresado con una producción en la que no se sumó a la moda de los “featuring” ni a la música urbana. Sin embargo, no la descarta. Sí dejó claro que no pertenece a ese género.

“No pertenecemos a lo urbano. Los urbanos que sigan trabajando en su música. Nosotros tenemos que defender nuestra propuesta, pero cuando lo hacemos tenemos que dar lo mejor posible. Nos pasamos años trabajando en este disco, nos tomamos el tiempo debido y le ponemos un amor impresionante a cada canción”, comentó ayer durante un encuentro en su casa con periodistas.

Y realmente así lo demuestra en cada tema de “Literal”, que trae salsa, bachata, merengue, son y una balada pop.

Al tiempo de escuchar la producción musical en su estudio de grabación, contó a los comunicadores la historia y la instrumentación de las 11 canciones escritas, con musicalización, arreglos y producción a cargo de Guerra y la co-producción de Janina Rosado.

“Literal” fue grabado entre su estudio en Santo Domingo y el mítico Abbey Road Studio en Londres, Inglaterra, y cuenta con los coros de 4.40: Juan Rizek, Roger Zayas y Adalgisa Pantaleón.

Las canciones

“Lámpara para mis pies” es un merengue compuesto para su esposa Nora Guerra, y en el que revela la esencia de un proverbio bíblico. “Tiene mucho que ver cuando conocí a Nora. La lámpara es la Palabra de Dios que nos da todas las bendiciones, y entre esas está Nora”.

Al referirse a las composiciones escogidas, Juan Luis explicó que sus letras revelan lo que emana en su corazón.

“Lo que está en mi corazón es lo que sale en cada canción. No es que me pongo a buscar los proverbios o los salmos, simplemente salenÖ Mientras más me nutre, esas cosas quedan grabadas y eso es lo que hay en mi corazón”, afirmó.

“Cantando bachata” es una canción de amargue con sonidos de blues y que cuenta la historia de un joven que va a buscar mejor vida a Estados Unidos y las cosas no salen como la esperaba. En cambio, “Mas pa’lante vive gente” es una salsa en la que se resaltan las cuerdas y los metales.

“I love you more”, una especie de merengue típico con acordeón de piano.

“Corazón enamorado” fue grabada en los prestigiosos estudios Abbey Road Studio en Londres, en donde grababan The Beatles. Para Juan Luis fue memorable estar allí.

“Son a mamá” suena a ritmo de son, inspirada en la prédica de su pastora Mamá Sara. Con la balada pop “No tiene madre” Juan Luis vuelve a poner el dedo en llaga con una temática de corte social.

“Me preguntas” es otra bachata que relata la actitud de las mujeres que preguntan siempre cómo se ven.

“El primer baile” es un merengue pensado para las parejas que realizan su primer baile en su noche de boda. Y “Merengue de cuna” es un tema con un cuarteto de cuerdas dedicado a su hijo Jean Guerra.

El próximo 21 de junio Juan Luis iniciará su gira por Valencia, Barcelona, Madrid e Islas Canarias; luego continuará por ciudades de Estados Unidos.