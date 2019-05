Elton John y otras estrellas del rock cuyas vidas han sido llevadas al cine

Pachico Tejada

La vida de los artistas populares de la música ha sido siempre un tema atractivo para el público. Y mucho más si la trayectoria de estos es importantante y su existencia apasionante.

Eso es lo que promete “Rocketman”, el biopic de Elton John que ha dirigido Dexter Fletcher.

Pero la de Reginald Kenneth Dwight, nombre real del artista nacido en Pinner, Middlesex, Inglaterra en 1947, no es la primera vida de un artista del rock que se lleva a la gran pantalla.

En estas producciones se exploran los aspectos cruciales de las carreras de artistas que solo vemos en videos musicales o escuchamos en la radio y otros dispositivos.

Pero en estas películas muchas veces son dejados al descubierto detalles íntimos de sus existencias, como adicciones y los problemas que trae consigo la fama y el dinero. Y claro, actuaciones como estas, en las que la memoria colectiva tiene fresca la apariencia y forma de actuar de los artistas, son tomadas en cuenta en las premiaciones.

En ese sentido, todavía se comenta la impresionante interpretación de Rami Malik de Freddie Mercury en “Bohimian Rapsodhy”; Bryan Singer, y por la que obtuvo el ”scar a Mejor actor, y Jamie Foxx, cuando se metió en la piel de Ray Charles en “Ray” (Taylor Hackford, 2004).

De igual manera, y aunque no logró el premio, Joaquín Phoenix hizo un memorable trabajo encarnando a Johnny Cash en “Walk The Line” (James Mangold, 2005).

Vida de rockstar.

La vida de las estrellas de rock son por lo general muy emocionantes por los excesos que van de la mano con la estética del género musical.

Anteriores.

Otras películas que han explorado la vida de artistas del rock son “The Doors” (Oliver Stone, 1991), en la que se exponía la historia de la agrupación del título del film y sobre todo a través de su líder, Jim Morrison.

La cantante Tina Turner tuvo su biopic en “What’s Love Got to Do with It” (Brian Gibson, 1993) en la que se pudo apreciar especialmente los abusos que vivió de parte de su marido Ike Turner.