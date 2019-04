Que abran paso, llegaron los dominicanos

Bueno Santos

Si han dudado sobre el empuje e impacto de nuestra música en el exterior, les recomiendo ver otra vez los premios Billboard que se llevaron a cabo el pasado jueves. Nuestra música y sus artistas se imponen, en especial en la bachata y el género urbano.

Romeo, se las trae

Si creíamos que con el disco Golden ya Romeo iba en picada, él ha demostrado que no, que lo de él es su música y que no pierde tiempo en otra cosa que lo saque de concentración. Ahora, con el lanzamiento de Utopía, ha dado una demostración de que es capaz de ser un ente unificador en torno a las diferentes generaciones de bachateros dominicanos. Nos gustó ver como se movía Raulín en ese escenario tan especial de Premios Billboard, que, pese a más de 25 años de trayectoria artística, no había pisado. A propósito de eso, ¿qué dirá Anthony Santos de esa amistad entre Romeo y Raulín, su archirrival?

Juan Luis Guerra

Muy importante que en escenarios internacionales reconozcan a nuestra gente, nuestros artistas con una trayectoria importante y que han contagiado al mundo con su música, como el maestro Juan Luis Guerra. Sin embargo, ha sido muy criticado el homenaje preparado por la producción del premio Billboard, en el que Kanny García, Pedro Capó y Fonseca cantaron algunos de los temas del cantautor dominicano. Aunque Juan Luis se atrevió a aplaudirlos de pie.

La situación es que luego de ver el homenaje, muchos involucrados en la producción de Premios Soberano se preguntan por qué no aceptaría Juan Luis Guerra el homenaje que preparaba Alberto Zayas, a propósito de sus 35 años en la música y de “Ojalá que llueva café”, en un premio que exalta lo mejor del arte nacional y es tan dominicano como Juan Luis.

Mozart, Melymel, y otras mujeres

Luego de que Alexandra, exesposa del artista urbano y madre de Charlotte, escribiera el pasado Viernes Santo un comentario en sus redes que iban directo y en vivo para la cantante Melymel, los fanáticos están sentados viendo los días pasar y esperando la próxima escena. Lo cierto es que aunque Mozart pidió respeto para la madre de su hija, al intérprete urbano se le vio en Las Vegas, donde se efectuaron los premios Billboard, junto a Melymel, que por cierto no se quedó tranquilita. Ella aprovechó para subir algunos mensajitos en sus redes, cantando y feliz, como diciéndole a Alexandra, “aunque tú no me quieras, Mozart sí, yo aquí en Las Vegas y tú dónde”.

En el medio no ha gustado el hecho de que Mozart y Alexandra estén separados, sobre todo, por problemas de faldas. La cosa es que ahora es bueno quererlo, porque él es famoso, pero quien estuvo en las buenas y en las malas antes de él ser famoso fue la madre de su hija.