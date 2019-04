El nombre de Michael Jackson se queda en auditorio escolar de Los Ángeles tras votación

AFP

Los Angeles, Estados Unidos

Los padres de una escuela primaria de Los Ángeles decidieron mantener el nombre de Michael Jackson en el auditorio de la institución, en un proceso de votación convocado tras un escandaloso documental en el que se acusó al cantante de abuso sexual.

El resultado del proceso en la primaria Gardner St., que se convocó esta semana, fue anunciado el sábado en un comunicado.

"La mayoría de quienes participaron votaron a favor de mantener el actual nombre de Auditorio Michael Jackson", indicó en la nota la superintendente del distrito escolar en el oeste de la ciudad, Cheryl Hildreth, y la directora de la escuela, Karen Hollis.

"Los líderes de la escuela, los maestros y el personal de apoyo se enfocarán en prevenir cualquier interrupción adicional a la escuela y un mayor impacto en la instrucción en el salón de clases, el aprendizaje de los estudiantes y la seguridad".

El comunicado no especifica cuántas personas votaron y cuál fue el resultado en números.

El debate sobre el nombre del auditorio surgió luego que HBO transmitiera el impactante documental "Leaving Neverland", en el que dos hombres aseguraron haber sido abusados sexualmente por el cantante fallecido en 2009.

El proceso se realizó durante toda esta semana y fue convocado precisamente tras la preocupación manifestada por algunos representantes y maestros de esta escuela ubicada en el barrio de Hollywood y que sirve de punto turístico para muchos visitantes.

El auditorio fue bautizado con el nombre del rey del pop en 1989.

- Jackson, un exalumno -

Con 11 años, Jackson asistió a la primaria Gardner por algunos meses antes de que su primer sencillo de los Jackson 5 "I Want You Back" los lanzara a la fama en 1969.

Poco después, y con otros éxitos como "ABC", "The Love You Save" y "I'll Be There", el menor de los cinco hermanos pasó a recibir clases con tutores privados.

"No es apropiado para una escuela primaria. El documental pintó un cuadro bastante claro", había dicho al diario Los Angeles Times, Robert Fitzgerald, uno de los padres de la escuela.

"Hay personas en este país que han hecho cosas peores al país, que han sido condenadas y que todavía tienen sus nombres en edificios", refutó Myreon Arslan. "Tenemos gente como el presidente (Donald) Trump, que (supuestamente) abusó mujeres y es el presidente de Estados Unidos".

El vicepresidente de la Junta educativa de Los Ángeles, Nick Melvoin, había recomendado igualmente que el nombre fuera retirado, aunque aclaró siempre que la decisión recaía en la comunidad escolar.

"Creo firmemente que las figuras cuyos nombres adornan los edificios de nuestras escuelas deben mantener al mismo nivel de valores que deseamos impartir a nuestros estudiantes, y las nuevas acusaciones contra Michael Jackson que se detallan en 'Leaving Neverland' son increíblemente preocupantes", dijo en un comunicado enviado a la AFP.

"Creo que el nombre de Jackson no cumple con ese estándar y por lo tanto no debe permanecer en exhibición, especialmente dado que muchas de sus presuntas víctimas tenían la misma edad que los estudiantes que se reúnen en ese auditorio diariamente".