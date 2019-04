Carlos Montesquieu: “Protejo a mi hija de mí”

Enrique Medina

Santo Domingo

Son muchas las fuertes críticas que recibe el famoso youTuber Carlos Montesquieu por el contenido explícito que emplea para realizar sus videos, pero de igual forma son más los usuarios de las redes sociales que disfrutan lo que este hace para entretenerlos.

“En las redes sociales hay de todo, el que ve mis videos y ve cuando yo hablo explícitamente, conoce todo lo que digo, no lo aprende de mí, y eso la gente lo disfruta como entretenimiento, no es una obligación decir lo que digo o actuar como actúo. La gente no hace las cosas porque tú se las digas, la gente se comporta según le enseñaron; la educación empieza por la casa, si usted come con los codos en la mesa su hijo también comerá de la misma forma”, expresa Carlos, al respecto de quienes ven como mal ejemplo para la sociedad lo que hace.

En ese sentido agregó que su hija solo ve a nivel de entretenimiento lo que este le provee, no lo que ella le plazca porque está consciente que en internet existe mucho contenido basura que puede desviar la educación que este le da.

“Mi hija tiene 2 años, y yo le permito usar dispositivo electrónico, lo que no le permito es ver lo que ella quiera, o cosas como las que hago; la protejo hasta de mí, porque ni siquiera Instagram tiene el celular que ella usa. Cada quien debe educar a sus hijos correctamente y no echarle la culpa al otro de lo malo que haga su hijo. Yo no puedo hacer contenido para educar porque de esto vivo, yo controlo todo lo de mi hija y yo no he dejado de ser yo. La educación es por casa, no de redes sociales”, dijo.