"In the End", "una bonita manera de acabar" para The Cranberries

EFE

Madrid

No estaba previsto que "In the end", el disco que The Cranberries publican este viernes, fuese a ser el último de la banda irlandesa, hasta que en medio del proceso de composición sobrevino la muerte de su líder, la magnética Dolores O'Riordan, a la que va dedicado este álbum de bella factura.

"Iba a ser un álbum más y me gusta pensar que aún podríamos haber hecho unos cuantos", reconoce al otro lado del teléfono Noel Hogan, guitarrista y coautor de las canciones, para quien la iniciativa de concluir el trabajo iniciado junto a su compañera "era una bonita manera de acabar" esta aventura.