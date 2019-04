Melymel y Alexandra prenden fuego al Viernes Santo... y Mozart "bailando" en el medio

Santo Domingo

Todo iba muy tranquilo, callado y en paz durante el Viernes Santo. Mucha gente moviéndose al interior del país en búsqueda de sol y playa, algunos en la paz de su hogar y otros tantos en las celebraciones eucarísticas de la fecha.

Los famosos se fueron de vacaciones, como de costumbre, y todo parecía que se trataba de un tradicional Viernes Santo en República Dominicana.

Pero no. Ni tan tranquilo.

La cantante urbana Melymel y Alexandra, la exesposa de Mozart La Para, otro exponente urbano, le subieron algunos grados de más al ya candente ambiente por el sol de final de cuaresma.

El escenario fue Instagram, el motivo aparente para arrancar una foto de Alexandra “bañada en oro”.

Se escribieron dos posts en esa red social, que bien podrían parecer cartas con meses de planeación.

Melymel dice en ese post que a “Alexandra se le acabó la beca”, en referencia a su separación con el artista urbano Mozar, además de señalar que, supuestamente, no se llevaba bien con ninguno de los amigos de su ex, ni con su equipo de trabajo. Que le celaba en demasía y que, en resumidas cuentas, Mozart no era feliz con ella y que decidió “comprar su felicidad” con el divorcio.

¿Dura, verdad? Pues la respuesta vino en iguales proporciones.

Alexandra le dijo que no tenía la culpa de ser más famosa que ella sin ser artista. Que Melymel la llamaba pidiéndole dinero, al igual que a Mozart. Que donde llegue siempre tendrá las puertas abiertas, contrario a ella, y que esos lugares son precisamente donde Melymel quiere estar. “Mozart duró diez años comiendo plásticos y si no lo hace ya es porque a mí no me da la gana”, le espetó.