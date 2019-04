Los Premios Iris tendrán que buscar otra presentadora, Marta González renuncia

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

Marta Gonzalez, actriz dominicana radica en Estados Unidos, informó que se ve en la obligación de renunciar a su rol como presentadora de Premios Iris Dominicana a celebrarse este domingo en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua.

La decisión de la actriz está basada en que las condiciones no están dadas para ella realizar su labor.

Marta llegó el jueves para iniciar ensayos a Premios Iris, los cuales estuvieron pautados para el Sábado a las 5 de la tarde donde las puertas del teatro estuvieron cerradas por razones desconocidas para la actriz.

La también conductora lamenta el incidente presentado, ya que suspendió su agenda de trabajo en los Estados Unidos para con mucha ilusión ser parte de una premiación que celebra el cine dominicano del cual Ella también es parte.

Sobre Marta Gonzalez

Marta estrena en septiembre de este año la película “Moose” junto a John Travolta y Devon Sawa.

Su más reciente proyecto consta de una producción asiática donde asume el rol protagónico.

González se inició en el mundo de la actuación participando en las telenovelas “Más Sabe el Diablo”, “Alguien te Mira”, “Que Bonito Amor”, “Mi Corazón es Tuyo” entre muchas más.

La premiación

La gala de los IV Premios Iris Dominican Awards es organizada por la Asociación Dominicana de Mujeres de Cine transmitida por Antena 7 y por las redes sociales de Claro Dominicana.

Los Premios Iris Dominicana Awards están ubicados entre los más importantes galardones del cine dominicano, una iniciativa de la Asociación Dominicana de Mujeres de Cine (AMUCINE),constituida por un grupo de cineastas que lidera Julissa Rumualdo.

Los nominados

MEJOR PELICULA DRAMA

Lo Que Siento por Ti

Rubirosa La Trilogía

Cocote

El Closet

Amigo D

MEJOR DIRECTOR

Miguel Vásquez / El Closet

Raúl Camilo / Lo Que Siento por Ti

Rubirosa La Trilogía/Carlos Moreno y Hugo Rodríguez

David Pagan Mariñez / Trabajo Sucio

Nelson Carlo de Los Santos / Cocote

MEJOR GUION

Lo Que Siento por Ti

Rubirosa La Trilogía

El Closet

Cocote

El Fantasma de mi Novia

MEJOR PELICULA COMEDIA

El Fantasma de mi Novia

Trabajo Sucio

Que León

Hermanos

Un 1/4 de Josué

MEJOR CASTING

El Fantasma de mi Novia

Amigo D

Rubirosa La Trilogía

Cocote

Lo Que Siento por Ti

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCION

Lo Que Siento por Ti

El Fantasma de mi Novia

Rubirosa La Trilogía

Cocote

El Closet

MEJOR VESTUARIO

Rubirosa La Trilogía

Cocote

El Fantasma de Mi Novia

Trabajo Sucio

Lo Que Siento por Ti

MEJOR MAQUILLAJE

El Fantasma de mi Novia

El Closet

Rubirosa La Trilogía

Un 1/4 de Josué

Lo Que Siento Por ti

MEJORES EFECTOS VISUALES

El Fantasma de mi Novia

Cocote

Lo Que Siento por Ti

El Closet

Rubirosa La Trilogía

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

El Closet

El Fantasma de mi Novia

Trabajo Sucio

Rubirosa La Trilogía

Hermanos

MEJOR EDICION

Lo Que Siento por Ti

Amigo D

El Closet

Rubirosa La Trilogía

El Fantasma de mi Novia

MEJOR ACTOR PRINCIPAL DRAMA

Vicente Santos / Cocote

Félix Germán / Lo Que Siento por Ti

Miguel Ángel Martínez / Botija

Christian Álvarez / En Alta Mar

Anthony Álvarez / El Closet

MEJOR ACTOR DE REPARTO DRAMA

Luis José Germán / Amigo D

Pepe Sierra / Cocote

Carasaf Sánchez / Juanita

Hemky Madera / En Alta Mar

Omar Patín / Rubirosa La Trilogía

MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL DRAMA

Judith Rodríguez / Cocote

Nashla Bogaert / Lo Que Siento por Ti

Melissa Pagán / Jana

Cheddy García / Juanita

MEJOR ACTRIZ REPARTO DRAMA

Hony Estrella / Amigo D

Yuberbi De La Rosa / Cocote

Anny Ferreiras / Botija

Ruth Emeterio / Juanita

Lumy Lizardo / Rubirosa La Trilogía

MEJOR ACTOR EXTRANJERO

Bruno Lastra / Amigo D

Robinson Díaz / Lo Que Siento por Ti

William Levy / El Fantasma de mi Novia

Tito Valverde / Juanita

Manolo Cardona / Rubirosa La Trilogía

MEJOR ACTOR PRINCIPAL COMEDIA

Iván Aybar / Un 1/4 de Josué

Fausto Mata / El Fantasma de mi Novia

Frank Perozo / Trabajo Sucio

Miguel Céspedes / Hermanos

Fausto Mata / Jugando a Bailar

MEJOR ACTOR REPARTO COMEDIA

Irving Alberti / Que León

Jeyson Gómez / Un 1/4 de Josué

Yasser Michelén / Trabajo Sucio

Manny Cruz / Pobres Millonarios

Albert Mena / Jugando a Bailar

MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL COMEDIA

Clarissa Molina / Que León

Dulcita Lieggi / Un 1/4 de Josué

Lili Goodman / Hermanos

María Castillo / Pobres Millonarios

MEJOR ACTRIZ REPARTO COMEDIA

Paloma Valenzuela / Un 1/4 de Josué

Francisca Lachapelle / El Fantasma de mi Novia

Lidia Ariza / Hermanos

Caroline Aquino / Jugando a Bailar

Dalisa Alegría / Pobres Millonarios

MEJOR ACTRIZ EXTRANJERA

Yordanka Ariosa / Lo Que Siento por Ti

Carmen Villalobos / El Fantasma de mi Novia

Vanessa Villegas / En Alta Mar

Carolina Guerra / Rubirosa La Trilogía

Ana Serradilla / Rubirosa La Trilogía

MEJOR FOTOGRAFIA

Lo Que Siento por Ti

Amigo D

El Closet

Rubirosa La Trilogía

El Fantasma de mi Novia

DISEÑO DE SONIDO

Trabajo Sucio

Lo Que Siento por Ti

Rubirosa La Trilogía

Que León

El Closet

MEZCLA DE SONIDO

Trabajo Sucio

Rubirosa La Trilogía

Amigo D

El Closet

Lo Que Siento por Ti

BANDA SONORA

El Fantasma de mi Novia

Lo Que Siento por Ti

El Closet

Rubirosa La Trilogía

Hermanos

MEJOR DOCUMENTAL

Caminos de Esperanza

Solano

Migrantes, Historias de Ida y Vuelta

MEJOR CANCION ORIGINAL

Lo Que Siento por Ti/ Canta Héctor Aníbal/Composición Frank Ceara/ Lo que siento Por Ti

Jugando a Bailar/ Canta Poeta Callejero/ Compositor Poeta Callejero

Juanita No Come Cuento/Canta Milly Quezada/ Composición Milly Quezada/Juanita

The End of World/ Cantan Pierre Faccini & Luc Suárez/ Compositores Piers Faccini & Luc Suárez Amigo D