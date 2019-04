Niurka Mota, una mujer consagrada al teatro

Carlos Rojas (Colaboración especial)

Santo Domingo

Niurka Mota (Hato Mayor del Rey - RD), se inicia en el año 1979, como actriz en el Teatro Experimental del Club de Arroyo Hondo, donde participa en más de una docena de montajes en 1984, debuta como profesional en la pieza teatral "Cómo educar un sin vergüenza", actuación por la que fue nominada como actriz secundaria de ese año, al premio Talía de Plata.

Luego vendría "La maleta", bajo la dirección de Danilo Taveras, director con el que trabajo durante dieciochos años, trabajo que le valió la primera nominación como actriz principal del año 1987, al Premio Dorado.

Ha sido nominada doce veces como actriz principal a los premios Casandra, ganándolo en el año 1997, por la obra Desahogo de una viuda y como actriz secundaria en el año 1998 por Las mariposas son libres.

En la actualidad, es la directora del Grupo Teatral del Club Arroyo Hondo. Empecemos por definir:

-¿Quién es Niurka Mota?

Una mujer que ha sabido adaptarse a todas las generaciones que le ha tocado vivir, aceptando todos los cambios, para poder vivir en la realidad.

-¿Cómo fue tu niñez?

Feliz. Pues de niños solo tenemos dos obligaciones. Estudiar y jugar, divertirnos.

-¿Qué recuerdos tienes?’’

Básicamente recuerdos escolares, amigos que después pierdes en el camino. Las costumbres pueblerinas. Iglesias, coros, veladas, ronda dominical en los parques, entre otras.

-¿Qué buscabas cuando comenzaste a actuar?

Realizar el sueño que me acompañó de niña. Yo sabía que lo lograría.

-Si pudieras cambiar algo de tu educación, ¿qué sería?

Matricularme en una academia de música y llegar a ser una gran cantante.

-¿Qué es el teatro?

El lugar donde me desdoblo. Donde me escapo de mi vida normal, para fantasear con vidas ajenas. Donde digo verdades a veces en broma, a veces en serio. Pero con la buena intención de ser escuchada.

-¿Qué función cumple el teatro en el desarrollo social?

Debería servir de tribunal, donde se juzguen las cosas buenas y se denuncian las malas de grupos que no respetan los derechos de los demás. Debe alerta, aconsejar, reflexionar, solucionar y cumplir una misión intrínseca, la de divertir.

-¿Qué significa la honestidad en la actuación?

Reconocer y dar el crédito a quién lo merece, apoyar y entender que el éxito es colectivo. Creer en el proyecto.

-¿Qué autores han influido en tu carrera?

Comencé leyendo las obras de Lorca, Ibsen y del argentino Julio Mauricio. Leo con frecuencia a Chejov.

-¿Te sientes formando parte de un grupo de actrices con criterios o estéticas comunes?

Definitivamente sí.

-¿Qué películas estás viendo en la actualidad?

Todas las nominadas al Oscar.

-¿Cuál es tu máxima realización?

Mantenerme en vigencia durante tantos años en la aceptación del público que me sigue.

-¿Desahogo de una viuda cambio tu vida como actriz?

Marca un antes y después, porque está en el centro de mi carrera. Fue mi primer unipersonal y me produjo mi primer Premio Casandra después de diez nominaciones.

-¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Las obras de Baby Boom en el Paraíso y Los Derechos de los Zurdos.

-¿Qué piensas del teatro que se hace en estos tiempos?

Que está en su mejor época. Mantiene una cartelera llena todo el año.

-¿Tienes enumerado aquellas cosas por las que vale vivir?

Es muy relativo, porque cada persona tiene una motivación diferente.

-¿Crees que surja una generación de relevo en el teatro, en la TV y el cine dominicano?

Ya está. El teatro está lleno de gente joven en todas las áreas, para beneficio del

futuro del teatro.

-¿Tus actuaciones están llenas de referencias reales que pone en marcha una realidad para reflexionar...?

Claro, me preocupo porque mis trabajos, muestren los sentimientos y conflictos humanos que abarquen casi todos los estratos sociales.

-¿Cómo ve la vida Niurka Mota dentro de 25 años?

Un poco más tranquila para mí, rodeada de mis familiares y con ánimo de siempre asistir a los teatros.

-¿Qué debe hacer una actriz?

Respetar la profesión, trabajar con entusiasmo y aceptar la realidad de sus años.

-¿Tus actuaciones son ficción, pero todo se puede verificar en la

realidad?

De por sí, la vida es un teatro. Y un teatro contando cosas de la vida.

-¿Podría Niurka Mota señalar a breves rasgos algunos de esas antiguas obras que ahora relee?

Siendo sincera, ahora sólo leo las obras que me interesan montar, para poder hacer la elección correcta.

-¿Cómo se hace para lograr un estilo propio?

‘’Concentrándose en uno mismo y dejar de fijarse tanto en los demás’’.

-¿Con qué director te has sentido más cómoda?

Con Danilo Taveras, mi gran maestro y mentor.

-¿Quieres manifestarnos qué consejos les daría a una joven actriz?

Que se dedique al teatro por vocación, por convicción y no por exhibición.

-¿Cómo sería para ti el texto perfecto?

El que mantiene coherencia en su relato, narra con realidad y credibilidad el tema que está exponiendo, y sobre todo describa un lenguaje sencillo para su mayor comprensión.

-¿Te gustan las adaptaciones?

Sólo para cambiar términos no comprensibles. No me gusta desvirtuar el tema original.

-¿Cuál es el papel de la mujer en el teatro dominicano?

Como en cualquier aspecto de su vida, demostrar que está ahí por capacidad y exigir el respeto que merece.

-¿Hay algún personaje femenino que quieras hacer desde hace mucho tiempo? ¿Por qué no lo has hecho todavía?

Nora de Casa de Muñecas. Ya estoy trabajando en el proyecto para el año entrante.

-¿Cómo puede obligar el teatro al espectador a examinar su conciencia?

Uno cumple con hacer que se sienta identificado en el error, ya es una sutil

invitación a que haga su reflexión.

-¿Cuál es el mayor logro de tu vida?

Haber nacido y multiplicarme. Tengo una hija y tres nietos que adoro.

-¿Siempre te gustó jugar a ser otra?

Sí, es la parte divertida de mi vida.

-¿Qué es lo más parecido a la felicidad?

Paz interior, comodidad exterior y problemas económicos resueltos.

-¿Qué es para ti la amistad?

La otra familia querida que te da la vida.

-¿Cuáles han sido tus decisiones en el teatro?

Hacer el teatro que me gusta. Y con la que me sienta cómoda

-¿Aún quieres morir sobre el escenario?

No, quiero tener la inteligencia de saber cuándo no pueda más, pero si seguir viendo teatro hasta que pueda hacerlo.

-¿Qué es realmente importante para Niurka Mota?

Mantener una buena salud, tener siempre trabajo y seguir gozando del cariño de mi familia y el aprecio de mi público.

¿Cómo quieres que te recuerden?

Como realmente viví.

-¿Por qué Niurka Mota nunca ha bajado la cabeza como artista ni como mujer en estos cuarenta años de trascendencia artística?

Por qué no he tenido motivos para hacerlo, el teatro sólo me da satisfacciones, y yo le doy el respeto que se merece.

-¿Por qué no existe una ley que proteja al teatro?

Porque todavía no se ha descubierto la necesidad de hacerlo, y el beneficio que daría a toda la clase que trabajamos y dignificamos el teatro.

-¿Crees que el teatro comercial ha arropado mucho al teatro de arte?

El teatro comercial siempre ha existido, como también siempre ha existido el público que lo elije.

-¿Qué opinión tienes de los críticos?

Que sus opiniones son puntos de vista personal y por lo tanto debe ser respetada y aceptada.

-¿De qué te sientes más agradecida?

De todo lo que recibo por la voluntad de Dios, incluyendo la aceptación y el cariño de la gente.

-¿Sigues bordando?

Los bordados a mano son tan importantes como el teatro. Son la fuente principal de mis ingresos. Además soy profesora en esta rama.

-¿Qué ocurre en tu cerebro cuando tejes?

Me sirve de terapia, me tranquiliza y me saca del ruido mundanal.

-¿Cuáles son esas 10 mejores puntadas para bordar?

Todas las puntadas son fáciles y cada quién se ubica en el bordado de su preferencia.

-¿Crees que los dominicanos tienen problemas con el olvido?

Igual que el universo entero.

-¿Qué es lo más emblemático de Santo Domingo?

Hay muchas cosas. Los signos patrios, la música, la alegría, la solidaridad, entre otras.

-¿Qué te identifica como dominicana?

Mis costumbres, el estilo de vida, mis rasgos físicos, mi cédula y mi pasaporte.

-¿Cómo está tu relación con Dios?

Buena. Él dirige todos mis pasos y me marca la ruta de mi diario vivir.