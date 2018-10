Zoila Puello: un espíritu con 30 años en TV

Emelyn Baldera

emelyn.baldera@listindiario.com

Santo Domingo

Un día de octubre de 1988 Zoila Puello preparó su mejor sonrisa para salir al aire en lo que sería su primer contacto con la televisión dominicana: “TV Revista”. Días antes había sido llamada por el subdirector del Canal 4, Radio Televisión Dominicana, para formar parte de este proyecto que se estaba gestando y que reuniría a los principales protagonistas de la crónica de arte, todos editores de las páginas de espectáculos del país.

Fue una propuesta que de entrada a ella no le agradó, sobre todo porque estaría al lado de veteranos en ese momento, como Joseph Cáceres, Carlos Batista Matos, Emely Tueny y Miguel Ángel Herrera. En ese equipo, ella era la novata y eso de alguna manera, impresiona. Pero como ella es una mujer de armas a tomar, y sobre todo de asumir retos, al escuchar cuáles serían sus beneficios, ella reconcideró la propuesta y dijo sí acepto.

Desde ese día Zoila no ha parado de trabajar en la televisión. Cada tarde de 2 a 3 de lunes a viernes, ella tiene una cita importante con su público, al que siempre ha respetado, por ello se preocupa de cada detalle que proyecta en el espacio de entretenimiento que este año celebra 30 años de transmisión.

A Zoila como comunicadora, madre y ciudadana le preocupa la vulgaridad y la falta de respeto y valores que se ve hoy día en los medios y muy en especial en la pantalla chica.

“Me duele cómo la TV se ha convertido en lo que es hoy. Tuve el privilegio de entrar a la TV con una generación como Freddy Beras Goico, Luchy Vicioso, Yaqui Núñez , Corporán de Los Santos, Nuria Piera, Jatnna Tavárez, Mariasela Álvarez, esas eran las figuras que había y que se estaban gestando cuando yo estaba y en ellos lo que imperó y se mantiene actualmente, en los que aún siguen trabajando, es el respeto y los valores, eso se ha perdido, con el tiempo, hay otra generación con otro código y eso nos duele”, sostiene el espíritu más feliz que tiene la televisión dominicana; Zoila Puello.

Que a propósito de esta afirmación nos contó que este apellido surgió luego de entrevistar a una orquesta y uno de ellos muy inquieto, “al finalizar la entrevista le dije pero espíritu tranquilízate. A esa persona le gustó y yo dije que lo usaría para llamar a las personas. Ahora la gente me lo dice a mí”, cuenta entre risas y recordando gratos momentos que ha vivido durante tres décadas de contacto con los artistas y el público en este espacio.

Estos 30 de “TV Revista” los define con las siguientes palabras: entrega, amor, sacrificio, perseverancia, solidaridad. “Yo misma me pregunto cómo lo hemos logrado y sólo con la ayuda de Dios es que hemos podido hacerlo”.

Aunque en sus inicios le acompañaron Joseph Cáceres, Miguel Herrera y Emely Tueny, al paso de algunos años fueron saliendo, hasta quedar solamente Reyes Guzmán, con quien compartió 17 años de experiencia y posteriormente Ramón Álmanzar, quien actualmente le acompaña, desde hace 10 años, en la misión de informar al público en todo lo relacionado al arte y el espectáculo.

Cuando se habla de Zoila, que además es la madre de Vian y Mariel, esposa de Víctor, todos coinciden en que la mejor palabra que la define es la solidaridad. “Creo que es la mujer más solidaria que he conocido”, afirmó su colega Joseph Cáceres y así lo confirman muchos más. La sinceridad es otra de sus virtudes, aunque a veces le ha costado amistades. “Prefiero dar un consejo a quedarme callada, porque en algún momento se darán cuenta lo que quise decirles. Ser sincera me ha costado, pero no me arrepiento de serlo, porque lo que quiero es ayudar como madre que soy y me siento en el deber de hacerlo, no sólo con los artistas, sino, con jóvenes de nuevas generaciones de la comunicación”, manifestó el espíritu de “TV Revista” que además aseguró en esta entrevista que no se retirará de la TV por ahora, así que habrá espíritu para rato.

ACTUALMENTE

El espacio de entreteni-miento es conducido en la actualidad por Puello y Ramón Almánzar, editor de Espectáculos de LISTÍN DIARIO. TV Revista es la casa del talento dominicano, como la define Puello, porque desde esta plataforma se ha impulsado la carrera de muchos de ellos. “Me siento agradecida por el cariño de los artistas y del público y sobre todo el respeto”.

JOSEPH CÁCERES

“TV Revista es uno de los proyectos de comunicación más interesantes que hubo y de proyección en cuanto al arte en el país. Ese junte de comunicadores llamaba la atención por la diversidad de criterios que había”, nos comenta el veterano periodista Joseph Cáceres, fundador del espacio televisivo. Para él Zoila es “de las comunicadoras que ha creado mayores y mejores raíces en la comunidad artística debido a que es una de las más sinceras y espontáneas. Es un espíritu, solidario y se manifiesta en todo lo que hace, por eso le tenemos tanto cariño y aprecio”.

REYES GUZMÁN

“Para mí TV Revista fue una escuela, una plataforma para hacer comunicación con respeto y calidad. Fueron 17 años unido a Zoila, que me aportó mucho conocimiento porque ella es la mujer más solidaria del mundo”, cuenta el periodista y comunicador compañero por 17 años de Zoila en el espacio que cumple tres décadas en el aire. Entiende que eso pudo ser posible gracias a la “química, que había entre nosotros dos, eso difícilmente se da. La gente aún me pregunta por el programa y segmentos que hacíamos juntos como “Lo vimos en la calle”. La gente nos quería mucho”, sostuvo Guzmán.