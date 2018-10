“Lo que siento por ti”: Cine con intención

Pachico Tejada

Santo Domingo

A grandes rasgos, el cine nacional tiene varias tendencias en cuanto a las temáticas se refiere. Una que se decanta por la comedia, otra por las cintas de arte, otro de denuncia social, y en algunos casos se conjugan todos. Y existe otro aleccionador, que busca dejar un mensaje. En esta última está “Lo que siento por ti”, primer largometraje de ficción que dirige Rául Camilo.

Con guion de su cómplice de aventuras profesionales, Giovanna Bonelly, Camilo presenta un tema tan sensible como la de las personas especiales, en este caso autistas y con síndrome de Down. El ingrediente melodramático es inevitable en un relato que busca conmover al espectador y hacerlo, si no lo es, sensible a la hora de tratar a los que tienen esta condición.

Pero Camilo no lo hace con un solo caso, sino con tres que están basados en hechos reales. Y para dar vida a sus personajes se ha apoyado en un reparto integrado por Félix Germán, Yordanka Ariosa, Nashla Bogaert, Frank Perozo y Robinson Díaz, Luis Oscar Villanueva, Javier Alejo, Zoilo Batista (estos tres últimos en la piel de los roles con la condición especial).

La cinta va mostrando las tres historias en paralelo, dejando ver lo distintas de cada una, y las distintos problemas a los que se enfrentan los familiares y las personas que están cerca de gente, en este caso niños, con autismo (la escena de la guagua, en la que con el sonido, los movimientos bruscos de la cámara y la actuación de Alejo y Batista, busca mostrar la forma en que ellos sienten el mundo a su alrededor).

Otra de las partes habla de la relación de un padre, un hombre de negocios de muy buena posición, que tiene que ir con su hijo con síndrome de Down a unas olimpíadas especiales en Puerto Rico. Villanueva hace el papel que le tocó vivir, ya que es el mismo chico que fue a esta competencia con su papá, que interpreta Félix Germán.

Otro caso es el de una pareja que tiene problemas para concebir un hijo, y es la parte más floja de la cinta, mientras que las actuaciones de Ariosa (conmovedora en el papel de la madre de los niños autistas), y Germán, convincente, son las más relevantes de la película que cuenta con secundarios de importancia como el “pitcher” de la guagua, encarnado por Vicente Santos, o el chofer de la revista social (Luis José Germán).

“Lo que siento por ti” es un drama que cuenta la historia de las personas que crearon el movimiento “Quiéreme como soy”.