Cardi B rechaza vender la exclusiva de las primeras fotos de su hija

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo

A tres meses de haberse convertido en madre, la rapera Cardi B no ha compartido ninguna fotografía de su primogénita Kulture Kiari.

La estadounidense de origen dominicano ha rechazado grandes cantidades de dinero para dar la exclusiva de las imágenes de su bebé.

Las propuestas no se tratan de cualquier suma, ya que han sido de millones, aunque la rapera no ha dado a conocer la cifra exacta. Aseguró que por el momento a ella y a su esposo, el cantante Offset, no les importa la cantidad que les ofrezcan debido a que lo único que quieren es la privacidad de su pequeña.

“Me han ofrecido siete cifras para publicar sus primeras fotografías, pero aún no estoy lista”, añadió la cantante de 26 años de edad.