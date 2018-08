Cardi B exige 300 mil dólares por presentaciones

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo

La rapera de origen dominicano Cardi B, tras la llegada de su primogénita Kulture Kiari, desea permanecer el mayor tiempo con su criatura nacida hace un mes, expresando que solo se presentará en shows donde estén dispuestos a pagarle 300 mil dólares.

Además de la suma establecida, otras de las condiciones de la intérprete de "I like it", es que los conciertos deben ser cerca de su casa, pues aún no está preparada para separarse de su bebé. Según fuentes cercanas a la artista, esta ha recibido propuestas de hasta 500 mil dólares.

Cardi B tuvo sus inicios en la industria musical tras haber lanzado dos mixtapes a través de sellos independientes de Atlantic Records y consiguió firmar un contrato discográfico a inicios de 2017.

En junio de ese año, hizo su debut formal en la música con el lanzamiento de su sencillo “Bodak Yelow”, el cual se convirtió en un éxito tras alcanzar el puesto número 1 del Billboard Hot 100 en los Estados Unidos, lo que hizo de Cardi B la segunda rapera en la historia en conseguirlo como solista. Además, la canción fue certificada cuádruple platino por vender más de cuatro millones de unidades en territorio estadounidense.