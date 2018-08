Any Ferreiras: la Andrea del cine regresa en "Botija"

Rubén Peralta Rigaud

Colaboración especial

Santo Domingo

Era el año 2004, en plena temporada de béisbol, se presentaba el tráiler de una película de terror de factura dominicana. Pero antes de seguir, para los lectores más jóvenes, permítanme ponerles en atmósfera. El cine dominicano era casi nulo, apenas unas cuantas producciones, en su mayoría exitosas comercialmente, se habían presentado.

El país estaba en medio de una crisis económica y la gente tenía pocas escapatorias. Una de ellas, y de las accesibles, era (y es) ir al cine.

“Andrea” creó una revolución, lo recuerdo. La película de Roger Bencosme fue la primera película dominicana que atrajo a todos los estratos sociales a una sala de cine. Si bien es cierto que “Nueba Yol” dio el chispazo al cine dominicano, y posteriormente siguieron presentándose películas cada cierto tiempo, en su mayoría comedias, “Andrea” presentaba algo diferente, su género.

La estrella de esta historia era su protagonista y de la cual su personaje hereda el nombre de la película. Any Ferreira es “Andrea”, la niña que es atormentada por un fantasma y del cual su padre no puede proteger.

Any, nacida en Moca, en ese entonces era una adolescente de 14 años. Solo una película le bastó para convertirse en la actriz más conocida de ese momento.

Sin embargo, luego de tan fuerte éxito, Any desaparece de la industria, y en pleno 2018 aparece con un nuevo proyecto llamado “Botija”. Aquí una plática con ella.

¿Cuál es la historia de Andrea más extraña de toda la filmación?

Uff, pasaron muchas cosas raras. Unas de ellas fue en la escena que Andrea es poseída por el espíritu y sale corriendo por el monte. Filmar esa parte se hizo una eternidad, nos tomó varias noches completas de rodaje. Todo se dañaba, desde la planta, la cámara, los bombillos, todo! Incluso, en la parte que al niño le crecen los pies montados en el caballo, el animal estaba supuesto a seguir avanzando y no hubo manera de conseguirlo. Luego nos enteramos que en el tiempo de Trujillo en ese mismo lugar había un matadero...

¿Qué pasó contigo después del éxito comercial de Andrea?

Después de Andrea, me trasladé a Santo Domingo porque iba a participar en una obra teatral que prometía mucho, pero que al final no se dio. Así llegaron más proyectos que por un motivo a otro no se concluían. Como este era un medio tan incierto, mi familia me recomendó que ingresara a la universidad, me hiciera profesional y que siguiera con la actuación como hobby. Y así lo hice: obtuve la licenciatura en administración de empresas, comencé a trabajar con la familia y luego me fui a vivir a España para realizar una maestría. A mi regreso sentí la necesidad de reencontrarme con esa pasión que había estado durmiendo por mucho tiempo y comencé a estudiar actuación...

Te veo dentro del elenco de la película “Botija”, dirigida por Fernando Fabián, ¿cómo llegas a este proyecto?

A Botija llego por mi compañero de actuación Yuri Martínez, el cual hizo el papel del Mudo en Andrea y el Brujo en Botija. Él se enteró que estaba estudiando actuación y que me interesaba reencontrarme con el séptimo arte.

¿De qué trata “Botija”?

Botija trata sobre un señor que se ve en la necesidad de recurrir a diferentes medios para conseguir dinero por la salud delicada de su nieta. Como él sabía dónde había enterrada una botija y según la leyenda las consecuencias que traía desenterrarla, vendió la información. A partir de ahí se desenlaza la trama de la película.

¿Tienes otros proyectos cinematográficos en el futuro?

Sí, he recibido otras propuestas, de las cuales aún están trabajando en el guion y la preproducción.

Rodaje histórico

Any era adolescente cuando filmó Andrea. Ella conoció a los directores gracias a Carlos Ferreiras, quien conocía a los hermanos Bencosme desde joven. “Él se enteró que ellos habían regresado al país con la intención de filmar una película y que estaban haciendo el casting para encontrar el papel principal”.

RECUERDOS. Any recuerda que cuando su hermano la llamó para realizar el casting de “Andrea”, ella se encontraba de vacaciones en Santo Domingo. “Ese mismo día regresé a mi querido campo, conocí a los hermanos Bencosme, y audicioné”, obteniendo el rol principal.

DE JOSÉ MARÍA CABRAL

Hay algún director dominicano en especial que te gustaría trabajar? ¿Por qué?, se le preguntó. Su respuesta: “Sí, con José María Cabral. Todos sabemos que desde muy joven ha sido un chico muy curioso y persistente. Mostrando su talento y evolución a través de sus diferentes proyectos cinematográficos; abarcando diferentes géneros como drama y ficción. De sus películas, la que más me hizo clip fue Despertar, aún recuerdo el impacto que me causó cuando la vi por primera vez. José María tiene una manera muy peculiar de transmitir emociones y comunicarse a través de sus películas”.