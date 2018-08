Excelencia de la música dominicana

Emelyn Baldera

Santo Domingo

Para Wilfrido Vargas ayer no fue cualquier día. Recibió una noticia que lo hizo sentir feliz y que además comparte con todos los dominicanos. El compositor y músico será el sexto artista dominicano en ser reconocido como Excelencia Musical por parte de la Academia Latina de la Grabación (Laras).

Recibir esta distinción es “una satisfacción, ya que por más de tres décadas he podido interpretar los gustos y colores que la gente en cada época ha preferido. Eso ha hecho que este avión tenga un vuelo directo y eterno. Siento al día de hoy que misión cumplida”, comentó a LISTÍN DIARIO el merenguero minutos después de enterarse de la noticia.

La Academia Latina le entregará el premio en una ceremonia privada el 13 de noviembre en el Four Seasons Hotel de Las Vegas, como parte de la semana del Latin Grammy.

El creador de “El jardinero” fue nominado en una oportunidad al Grammy por el álbum “Animación”. En el Grammy Latino hasta el momento no ha competido.

Fue su abuela quien influenció al merenguero de Altamira, un pueblo de Puerto Plata.

“Ella tocaba guitarra y le enseñó a mi mamá los códigos para que interpretara temas de Los Panchos”.

Cuando ya tenía edad de entrar al colegio universitario lo inscribieron con la intención de estudiar Economía Política, pero ni concluyó el colegio y mucho menos la universidad, lo que agradece hoy día porque de haberlo hecho tal vez no se habría dedicado a la música y el país habría perdido su talento y sus aportes a la cultura dominicana.

“Mientras el profesor hablaba yo estaba pensando en música, me di cuenta que a mí no me interesaba eso. Descubrí que lo mío era la música y fue así que la música me secuestró gracias a Dios”, dice con una voz de satisfacción por más de tres décadas de trabajo y una legión de seguidores, sumado a los discípulos que ha entregado al merengue.

A propósito de eso, Vargas ve como una mezquindad el que una persona teniendo las posibilidades no apoye a los nuevos talentos y los impulse. “No ha habido en ninguna parte del mundo un joven o persona que yo sepa que tenga el talento que yo no lo haya trabajado ni asumido con mi propio recurso. Muchos de los que estuvieron conmigo en la orquesta son muchachos que nacieron artistas sin ellos saberlo”.

FACETA

OTROS RITMOS

No siempre Wilfrido Vargas hizo merengue y no le gustaba. Lo de él en sus inicios era el pop, la bossa nova, el jazz.

“Yo no tenía claro que sería un profesional del merengue, y cuando vi que eso se acercaba y me había atrapado, gracias a circunstancias y a personas, entonces aceleré”, dice el artista que representará el país en el Premio Excelencia Musical, que también reconocerá a Dyango, Andy Montañez, José María Napoleón, Chucho Valdés, Horacio Malvicino y Tomás Muñoz.

Entre los éxitos musicales del músico destacan “El Africano”, “El Jardinero”, “A mover la colita”, “El baile del perrito” y “Abusadora”, que “trazan una prodigiosa discografía que marca el desarrollo del merengue”.