RD avanza a cuartos de final del Clásico Punta Cana de Voleibol Norceca

Las duplas de República Dominicana avanzaron este sábado a los cuartos de final en la novena edición del Clásico de Voleibol de Voleibol de Playa Punta Cana Norceca.

En la rama femenina Azmabeth Infante y Julibeth Payano derrotaron a las nicaraguenses Socorro López y Norma Brenes dos sets por certo (24-22, 21-17) para asegurar un puesto en los cuartos de finales y mantenerse firmes en búsqueda de la medulla en el torneo que reúne atletas de más de 12 países.

En tanto que los quisqueyanos Melvin De Jesús y Ramón De Jesús dispusieron de los guatemaltecos José Izaguirrre y Santiago Penagos dos sets por cero (23-21, 21-13), durante el desarrollo de la jornada sabatina que se realiza en la playa Los Corales.

“Gracias a Dios hemos podido desarrollar nuestro torneo sin contratiempos, pese a la situación climática que afecta al país, sorpresivamente en Punta Cana hemos contado con un clima favorable para realizar cada jornada de este torneo que ya concluye este domingo”, expresó Amós Anglada, vicepresidente de la Federación Dominicana de Voleibol.

El tradicional evento cuenta con la presencia de atletas de Islas Caimán, Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua, Puerto Rico, Canadá, Islas Vírgenes, Estados Unidos, el anfitrión República Dominicana, entre otros.

El evento, que cuenta con el aval de la Fedovoli, estará organizado por la Fundación Dominicana de Turismo Deportivo, Marketing Sport Event, cuenta con el apoyo de la confederación Norceca, Alcaldía de Verón, ASOLESTE, entre otros.