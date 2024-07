La cereza en el pastel del voleibol masculino

En este gran momento que está viviendo el voleibol masculino de la República Dominicana, Henry Tapia viene siendo “la corona de las reinas, capa del rey o la vaina en la espada del guerrero”.

En este ciclo olímpico, la selección nacional de ese deporte ha marcado respeto en la región. Pasaron de ser el puesto 72 a ocupar el lugar 31 del ranking que organiza la Federación Internacional de Voleibol (FIVB).

Tapia, el capitán del grupo, es el encargado de calmar los fuertes vientos que traen las tormentas de egos que ostentan los equipos de profesionales.

A pesar de estar entre los más destacados en las estadísticas luego de cada partido, Henry se encarga de guiar a sus compañeros dentro y fuera de la competencia.

“Mantener un liderazgo en el equipo no se me dificulta porque ellos me respetan y saben que cada consejo que les doy es por el bien del equipo. Es normal que entre nosotros hayan diferencias, por eso somos un grupo, pero lo importante es que lo resolvemos”, explicó el voleibolista que cuenta con más de una década formando parte de la selección.

El atleta, de 31 años, adujo que cuando hay temas que se salen de control acude a su entrenador, Alexander Gutiérrez. Sin embargo, agregó que eso ha sucedido en contadas ocasiones.

Copa Panamericana

Desde el pasado domingo en el Palacio de Voleibol, Ricardo Gioriver Arias, se está efectuando la Copa Banreservas en el torneo panamericano de ese deporte en la rama de varones.

Sobre ese torneo, Tapia agregó que tiene altas expectativas de quedarse con los máximos honores del evento, a pesar de que hay gran talento con los otros países.

Son 210 atletas diseminados en 10 países.

En ese torneo la delegación está buscando obtener puntos para el Mundial que se llevará a cabo Filipinas.

“Hace tiempo que estamos teniendo resultados con este grupo. La verdad es que hay confianza en cada uno de nosotros, hemos ganado a grandes potencias, alguno de nosotros hemos reforzados en ligas internacionales y todo eso ayuda”, añadió el rematador.

En los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrados en San Salvador, voleibol masculino quedó en el segundo lugar y se alzó con la medalla de plata. Cayó 3-0 ante el sexteto de Cuba.

Durante los panamericanos, que se efectuaron en Chile, la selección terminó en quinto lugar.

“Nosotros soñamos con el título. En cada competencia nos imaginamos ganando el oro y tengo fe de que no estamos lejos de eso”, aseguró Tapia.

Historia

Henry Tapia nació en Santo Domingo pero fue criado en El Pinos de Da Jabón.

Sus abuelos, Matilde y Juan Tapia fueron los encargados de encaminarlos hasta donde está hoy.

Es el único deportista de cinco hermanos, y en toda su familia.

“En mi casa sólo yo sigo el voleibol. Mi familia me apoya pero no son fanáticos del deporte, así como yo”, añadió.

Su primer deporte fue el béisbol, era pitcher, pero no siguió porque sufrió una lesión en la rodilla. Tenía planes de ser jugador profesional en la pelota.

Refuerzo en otras ligas

Uno de los logros más importante para Henry es su actuación fuera de la República.

Aseguró que jugar fuera del territorio nacional es de vital importancia para él.

“Cuando estoy reforzando en otros países es una sensación que no podría explicarlo. Sé que estoy representando a mi bandera”, destacó el opuesto remate.

Tapia a reforzado en las ligas de Grecia, Turquía, Dubai y Libia, la cual considera que es la de mayor nivel a la que ha representado. “Esa fue mi mayor experiencia porque tuve tres copas y eso tiene un gran significado para mí y mi familia”, agregó el voleibolista.