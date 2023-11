Puerto Rico derrota a Dominicana y va por el oro hoy contra México

Puerto Rico venció 3-1 anoche (25-22, 25-19, 18-25, 29-27) a la República Dominicana en semifinales para enfrentar a México por la medalla de oro del Campeonato NORCECA Sub-1Femenino en Tegucigalpa y clasificaron al Campeonato Mundial 2024 de la FIVB.

República Dominicana se enfrentará hoy domingo a las 5:00 de la tarde, hora dominicana ante Canadá por la medalla de bronce y el último cupo al Mundial. Canadá venció a la República Dominicana en cuatro sets en la primera fase del evento.

Puerto Rico junto a México obtuvieron dos de los tres boletos que concede el evento al Campeonato Mundial. En la ronda de grupos, Puerto Rico derrotó a México en sets corridos.

A pesar de que República Dominicana finalizó con ventajas en ataques (51-49), en bloqueos (11-9) y en puntos de saques directos (9-4), Puerto Rico ganó la semifinal beneficiándose de 35 errores contra 22 propios.

La atacante de esquina Sara Lozano de Puerto Rico fue la máxima anotadora del partido con 21 puntos de ataques. La capitana del equipo Kalia Alvarado tuvo 15 anotaciones de 14 ataques y un bloqueo. La punta Diangelie González aportó 14 puntos de 9 ataques, 2 bloqueos y 3 aces.

La opuesta de República Dominicana Isabella Cerda lideró a su equipo con 16 puntos de 10 ataques y el máximo de 5 puntos de saques directos. Estel Santos y Caroline Rodríguez contribuyeron 14 y 12 puntos respectivamente.

A pesar de que República Dominicana dominó con bloqueos de Mondesi y Rodríguez, Puerto Rico se recuperó de un déficit de tres puntos (13-16) para llevarse el primer parcial, con el ataque de Lozano.

Puerto Rico alcanzó una ventaja de cuatro puntos (14-10) que supo mantener con la ofensiva de Sara Lozano y Diangelie González. Además, se benefició de errores consecutivos por parte de República Dominicana.

En el tercer set las dominicanas, comandadas por Isabella Cerda y a través de los errores de Puerto Rico se pusieron arriba por siete puntos (16-9). Cerda cerró el set 25-18 con un ace.

En el cuarto set, con tres puntos de servicio consecutivos de Isabella Cerda y dos ataques de Cristal Mercedes República Dominicana alcanzó punto de set (24-19) que Puerto Rico arrebató en un dramático cierre a 29-27.

Juan Carlos Núñez entrenador de Puerto Rico dijo que “Estos juegos entre Puerto Rico y República Dominicana son de mucha emoción por la historia que traemos. Estoy orgulloso de estas chicas por aceptar el reto, han seguido el plan de juego al pie de la letra las 5 semanas y media que llevamos juntos. Puerto Rico logró apretar con el servicio en esos últimos puntos para venir de atrás y cerrar con el triunfo, ellas.

(República Dominicana) son un grupo de fuerza, pero carece de dominio del balón”.

Wilson Sánchez, el entrenador de República Dominicana manifesto que “Era un partido de muchas emociones por la rivalidad que existe entre nuestros países. Lamentablemente no pudimos contar con la acomodadora titular porque no se sentía bien, y el equipo mentalmente se bloqueó. Luchamos, tuvimos ventaja en el primer set que lo perdimos, al igual que en el cuarto con 24-20, las jugadoras no supieron manejar los nervios para cerrarlo. Mañana (hoy) vamos a discutir el último boleto para el mundial”.