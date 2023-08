Sophia, la estrellita que también brilló

En medio de grandes exponentes del voleibol, una delgada rubita de once años llamó la atención de muchos con su actitud por hacer bien el simple trabajo de secar la cancha para que la Copa Final Six Panamericana continuara sin el riesgo de que las jugadoras pudieran lesionarse debido a un resbalón.

La energía, entusiasmo y eficiencia demostrada por Sophia Durán, con el tiempo en contra, realizando una modestísima labor que hizo relevante cautivó en cada ocasión que los partidos se detenían porque la cancha estaba mojada.

Frecuentemente entraba presurosa para pasar la toalla entre los pies de altas y musculosas jugadoras que sudorosas la contemplaban con cierto asombro.

Ella resultó ser la hija de Haydi Cruz, una connotada preparadora física que ofrece servicios a “Las Reinas del Caribe”, por medio a quien conoce a cada una de las integrantes del equipo.

Su presencia se hizo más notable el pasado sábado ante las más de cuatro mil personas que asistieron a la final disputada por las selecciones de Estados Unidos y República Dominicana en el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias.

“Me he sentido súper bien. A mí me encanta trabajar con las reinas y, sobre todo, con gente que de verdad me valoran y aprecian mi trabajo”, expresa Sophia con admirable fluidez y unos valores que superan lo imaginable.

Cursa el sexto grado en un exclusivo colegio de la Capital, donde también juega al vóley, su deporte favorito.

Previo a la apertura del torneo le comunicó a Haydi el deseo que tenía de servir de alguna manera en el torneo, programado para celebrarse del 20 al 26 de este con la participación, además, de Cuba, México, Puerto Rico y Canadá.

Haydi, valiéndose de su amistad con la exjugadora Milagros Cabral, hoy gerente de la selección de voleibol, le solicitó “el empleo” para su chica y, tras buscarle el área que desempeñaría, fue “contratada”.

Ayer, en su cuenta de Instagram, en la que tiene casi 100,000 seguidores, Sophia colgó un video sobre sus inicios en el trabajo, donde, en un momento, se observa a la jugadora Bethania de la Cruz, en medio del primer juego de “Las Reinas” ante México, darle algunas instrucciones e, incluso, tomar la tolla y secar el taraflex.

“Mi primer día como bolera fue toda una experiencia, aprendí a dejarme guiar y mantenerme enfocada en lo que quería aprender. Gracias a una de mis grandes inspiraciones @thebigbeth por tan lindo gesto conmigo y enseñarme cómo lograr hacer mi trabajo. Unos días después, ya la realidad era otra, y me sentí parte del equipo, gracias @reinasdelcaribe.do por esta oportunidad. Y como dice la señora fit: SÍ SE PUEDE lograr cuando no te rindes”, escribió en el “post” haciendo referencia, además, al grito de guerra de su progenitora.

La vocación artística de esta niña prodigio es evidente.Fuente Externa

“La verdad que la niña me impresiona, no solamente porque es una niña que lo tiene todo, sino porque no le importa el tipo de trabajo que pueda hacer. Ella está dando un ejemplo a todos los niños y jóvenes que quieren salir adelante en este país”, resalta Haydi, una madre soltera.

Sophia es mucho más que una niña laboriosa y estudiante meritoria.

Es bailadora profesional de merengue, salsa, bachata, reggaetón y hip hop que ha paseado su talento por grandes escenarios acompañando a estelares merengueros dominicanos, así como a Zion, un artista urbano puertorriqueño.

El domingo antes del inicio de la Copa Final Six, Sophia fue requerida para participar en una actividad encabezada por el presidente Luis Abinader en la escuela Iconos Kids, celebrada en el Columbia University Auditorium, de Nueva York.

“Esa misma noche corrimos al United Palace a bailar con Mirian Cruz Milly Quezada, Fernando Villalona y Manny Cruz”, declara su orgullosa madre sobre el espectáculo celebrado en el Lehman Center, de Nueva York.

Destaca, asimismo, que hace tres años, Sophia donó su abundante cabellera a Mireth, una bebé de unos cinco años que sufre de Alopecia.

“Cada vez que veo este video, mi alma se estremece y lloro de la emoción, y vale la pena recordar lo que HOY hace 3 años nos cambió la vida a tantas personas que presenciamos este acto de amor de parte de mi princesa @sophiathepro.

Sí se puede criar niños con un corazón noble, y hechos que los marquen positivamente para toda la vida”, comentó Haydi en su cuenta de Instagram.

Para cristalizar el sublime acto de amor, que sobrecoge y provoca lágrimas, ambas viajaron a la Gran Manzana y en el video se observa cuando llegan a la residencia de los padres de Mireth y la satisfacción que sienten al abrazarla, conversar con ella y luego cuando se corta el pelo y se lo entrega.

La sonrisa de Mireth fue la mejor respuesta.