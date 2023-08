El cansancio afectó a las Reinas del Caribe en la Copa Panamericana

Cristóbal Marte, el director del Programa de Selecciones Nacionales de Voleibol Femenino, aseguró que no se siente triste por el inesperado cuarto lugar obtenido por “Las Reinas del Caribe" en la XX Copa Panamericana, que culminó el pasado domingo en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens, de Ponce, Puerto Rico.

Tras un inmaculado inicio de 4-0 que presagiaba que la selección dominicana retendría el título conquistado aquí en 2022, fue sorprendida en la semifinal por Puerto Rico el pasado sábado en cinco emocionantes sets (25-18, 21-25, 20-25, 25-22 y 15-7), la primera sufrida ante “Las Nenas” desde el Gran Prix celebrado en Japón en 2012. Al día siguiente cayeron en cuatro sets ante Estados Unidos por la medalla de bronce.

“No estoy triste”, declaró Marte, quien a seguidas explicó que el equipo llegó cansado a la Copa Panamericana porque la misma no era prioritaria.

“Para Puerto Rico sí lo era y se preparó para eso, para ganarnos ante su público”, enfatizó eltambién presidente de la Confederación Norceca y vicepresidente de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB).

“Ellas jugaron excelente. Fui y las felicité y le dije que disfrutaran porque eran merecedoras”, apuntó Marte.

“El equipo llegó con una carga de trabajo muy alta y nadie que compita así va a tener su pico de rendimiento más alto”, argumentó y que aun así derrotaron a la representación de Argentina, que terminó como campeonas tras vencer el domingo en cuatro sets a Puerto Rico.

República Dominicana, con cinco coronas, escolta a Estados Unidos, que totaliza siete, como máximas ganadoras de la Copa Panamericana.

Reveló que la estelar libero Brenda Castillo no hizo el viaje a la Isla del Encanto porque no estaba en un nivel apto luego reforzar al conjunto Sabino del vene Scandicci, de Italia, y que la central Yineirys Martínez no fue utilizada porque tiene molestias en uno de sus talones.

Informó que en la planificación de este año hay subrayados tres grandes objetivos, entre los que figuraron los Juegos Centroamericanos y del Caribe de El Salvador, donde se logró la meta de colgarse el oro en el pecho tras vencer en la final precisamente a las eternas rivales boricuas en cuatro sets.

Sigue en el plan el torneo Preolímpico, previsto para realizarse del 16 al 24 de septiembre en Ningbo, China, clasificatorio para los Juegos Olímpicos de París.

“En ese clasificatorio el objetivo de nosotros es ganarle a China y a Serbia”, manifestó Marte sobre los dos más fuertes sextetos que tendrán de frente “Las Reinas” en el Grupo A, que completan Países Bajos, Canadá, República Checa, México y Ucrania.

El tercer propósito del plan delineado en enero con el entrenador Marcos Kwiek, director Técnico del Programa de Selecciones Femeninas de Voleibol, son los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, programados para llevarse a cabo del 20 de octubre al 5 de noviembre.

Anticipó que tal y como ocurrió en los Juegos de El Salvador, tanto en el Clasificatorio de Ningbo como en los Panam de Chile, la representación quisqueyana estará en inmejorables condiciones de juego porque estará descansada.

Del 20 al 26 de este mes, en el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias, la selección femenina competirá en el Final Six, donde nuevamente se verá la cara con su par puertorriqueño, y que un día después de concluido el evento viajarán a Quebec, Canadá, para tomar parte en el Torneo Norceca.