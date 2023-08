Argentina sorprendió a EU y se llevó el oro de la Copa Panam de Voleibol

Argentina se proclamó campeona por primera vez de la Copa Panamericana de Voleibol Femenino Senior, al derrotar, 3-2 (25-17, 25-22, 23-25, 19-25, 15-6), ante Puerto Rico en la fecha final de la vigésima edición de este torneo, que concluyó este domingo en el Auditorio Juan "Pachín" Vicéns de Ponce.

Argentina, encabezada por el medallista olímpico (bronce, Seúl 1988) y mundial (bronce, Buenos Aires 1982) Daniel Jorge Castellani, pudo resistir el empuje de Puerto Rico para llevarse la victoria y la medalla de oro.

Argentina ganó los dos primeros sets, pero Puerto Rico, respaldado por una gran base de fanáticos, se recuperó dramáticamente en el tercer set. Los Panthers dominaban el set, 21-17, y los puertorriqueños vinieron de atrás para tomarlo, 25-23. En el cuarto, el conjunto local dominó para alargar el partido a un quinto set. Luego, Argentina salió con todo para sellar la victoria en cinco parciales.

Puerto Rico y Argentina se habían enfrentado en la fase de grupos, y el resultado fue para los locales.

Bianca Cugno fue la mejor anotadora de Argentina con 16 puntos (14 ataques, 1 bloqueo, 1 servicio); Paula Nizetich con 12 puntos (10 ataques, 2 aces); y Daniela Bulaich con 11 (9 ataques, 1 bloqueo, 1 servicio). Por Puerto Rico, Pilar Victoriá con 22 puntos (21 ataques, 1 ace); Alondra Vázquez con 19 puntos (18 ataques, 1 bloqueo), y Paola Santiago con 16 puntos (15 ataques, 1 saque).

Esta medalla de oro es la mejor presentación de Argentina en la Copa Panamericana. Previamente, habían ganado tres medallas de bronce (2008, 2013, 2015).

Puerto Rico, por su parte, suma su segunda medalla de plata (2016, 2023), y tiene tres bronces (2009, 2014, 2017).

Daniel Jorge Castellani, Coach of Argentina: “It's a huge happiness. We have worked very hard. I'm happy for the girls. Resisting, that was the key in the fifth set. We knew that at some point Puerto Rico was going to play its game, that they were going to be supported by the public; but we resisted. We started the tie-break differently and we had control of the match”.

Victoria Mayer, capitana de Argentina: “Estoy feliz por este grupo que lleva mucho tiempo luchando, ha ido creciendo, ha ido haciendo muchas cosas y hoy logramos coronarlo con este campeonato. Es el comienzo de un proceso muy largo. Estoy feliz por el equipo porque todos contribuyeron. La agresividad y con la determinación que entramos a jugar, esa fue la clave”.

Fernando Morales, Entrenador de Puerto Rico: “Al final del partido les dije a las chicas que estoy muy orgullosa de este grupo. Este es el primer año del relevo y hemos completado tres finales en tres torneos, no podemos pedir más. Las finales son 50-50, a veces ganas, a veces pierdes. Hoy no pudimos ganar, pero dimos tres pasos adelante en este torneo porque le ganamos a República Dominicana, que tenía que salirse de la cabeza y de la espalda, y llegamos a la final. El grupo crece jugando en finales; gane o pierda, el grupo crece. Creo que desde el principio nos quedamos sin gasolina. No pudimos empezar. El tercer juego lo llevamos al final y en el cuarto tuvieron problemas para meter el balón. Nunca pudimos dar el 100% y era comprensible porque teníamos quince sets en tres noches seguidas y hoy cinco más. Además, en el quinto tuvimos mala suerte porque no entró el balón. Con todo el cansancio que llevamos, se jugó bien”.