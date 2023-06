Quieren sudar la franela dominicana

Manuel Blondet, Mason Williams Matos, Rafael Burgos y Luke Ramírez, cuatro dominicanos que residen en el exterior hicieron una pausa en sus faenas laborales y estudiantiles para formar parte de la selección de voleibol que este lunes en la noche viajó para participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de El Salvador.

Blondet, un central de 25 años y 6´4 de estatura, reside desde 2002 en Puerto Rico junto a sus padres, entrenó desde el 26 de mayo con el equipo en el viejo pabellón de voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

“Dominicana tiene algo especial. Es donde nací, donde paso mis vacaciones y siempre trato de venir a La Romana para despedir el año”, expresó Blondet, un licenciado en Recreación y Deportes que labora en un hogar de envejecientes.

Destacó que su madre María Ramírez, a quien definió como “muy deportista, y Alejandro Blondet, su progenitor, se sienten muy orgullosos de la decisión que ha tomado de integrarse al representativo dominicano aun cuando brillen por su ausencia los beneficios económicos.

Blondet, de 6´4 de estatura, tiene varios años jugando en la Liga Superior de Puerto Rico, donde en esta temporada debutó Enger Mieses, el libero titular de la selección dominicana.

El espigado jugador, quien había sido cortejado varias veces para que formara parte de la preselección boricua, aunque admite que nunca fue convocado, le comentó a Mieses sobre su interés de integrar el representativo dominicano.

Mieses hizo los arreglos para que se comunicara con Alexander Gutiérrez, el entrenador del colectivo quisqueyano. Éste le contactó y le mostró el programa de competencias que restan en el verano para que analizara en cuales podía tomar parte.

“Me dijo me gusta la idea, yo quiero intentarlo, puedo dejar de trabajar, yo me voy y estaré hasta agosto. De hecho, no tenía ni pasaporte y en medio de una semana ya lo había tramitado”, resaltó Gutiérrez sobre la buena disposición mostrada desde un principio por Blondet.

Mason Williams, Rafael Burgos y Luke Ramírez, en tanto, nacieron y residen en Estados Unidos, pero no querían perderse la oportunidad de formar parte del equipo representativo del país donde nacieron sus padres.

“Tengo mucho orgullo de representar a este país declaró, a su vez Mason Williams, un armador de 21 años y 6´2 de estatura nacido en Nueva Jersey y quien desde la categoría juvenil ha venido vistiendo el uniforme dominicano.

“Burgos”, de 6’5 y 28 años, ha venido a llenar un gran vacío en la importantísima posición de centro, vino de Boston la pasada para integrarse al colectivo. De los cuatro es el más avanzado y, probablemente, el único que saldrá en el cuadro titular.

Ramírez, de 21 años, también se desempeña como colocador. Nació en Hawái y también fue invitado a formar parte de preselecciones estadounidenses en categorías menores, lo cual rechazó.

Los demás miembros del equipo son el capitán Henry Tapia, Héctor Alexis Cruz, Henry López, Ezequiel Martínez, Luther Rosario Adames, Henry López, Wilfrido Hernández y Enger Mieses.