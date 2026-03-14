La Copa Cap Cana define hoy a sus semifinalistas

La Copa Cap Cana vivió una emocionante quinta jornada de cuartos de final este viernes protagonizada por un dominante Mattia Bellucci y un sólido Alexander Blockx quienes montaron un espectáculo en cancha central para instalarse en las semifinales de la segunda edición del República Dominicana Open.

Blockx, de Bélgica, logró una imponente remontada ante el hongkonés Coleman Wong con una pizarra de 4-6, 7-5, 6-3, en una calurosa batalla de dos horas y media en la que Blockx superó la desventaja del primer set y llevó a Wong al extremo. El belga ganó el 80% de los puntos de su primer servicio. Tras la victoria, el europeo se medirá ante el argentino Mariano Navone por su pase a la final.

Por su parte, Bellucci eliminó en dos sets al quinto favorito del torneo, el belga Raphael Collingnon, por 6-4, 6-2 con un alto ritmo de juego que implantó durante una hora y 26 minutos en la que el italiano mostró una sólida estrategia ante el fuerte saque del quinto sembrado, completando 17 saques directos (aces). Con la actuación ganadora, Bellucci avanza a su primera semifinal de este año y se enfrentará al australiano Adam Walton (8), quien remontó de un set abajo para derrotar al serbio y principal favorito del evento, Miomir Kecmanovic.

En otro resultado, el argentino Mariano Navone superó al segundo favorito de la Copa, Valentin Royer por marcador de 6-2, 7-6 (5). En el segundo parcial, Navone necesitó del tiebreak, mostrando una sólida condición física ante el clima caluroso en la ciudad destino.

En dobles, también las semifinales quedaron definidas luego de la victoria del dueto compuesto por el israelí Daniel Cukierman y el estadounidense Trey Hilderbrand por 6-4, 6-4 sobre los primeros preclasificados, el mexicano Santiago Gonzalez y el holandés David Pel, quienes ahora enfrentarán por un pase a la final al indio N.Sriram Balaji y el austríaco

Neil Oberleitner, quienes se impusieron sobre los terceros favoritos, el estadounidense Vasil Kirkov y el holandés Bart Stevens.

La otra semifinal quedó definida tras el triunfo del brasileño Marcelo Melo y el holandés Jean-Julien Rojer 7-6(6), 6-1 ante los alemanes y segundos preclasificados Jakob Schnaitter y Mark Wallner. Melo y Roger se jugarán el pase a la final contra el monegasco Romain Arneodo y el brasileño Marcelo Demoliner.

Las semifinales de dobles iniciarán también a las 2:00 de la tarde, pero se escenificarán en el estadio Grandstand.

Noche de tenis adaptado

Este sábado no antes de las 7:30 de la noche, el estadio Cap Cana recibirá una exhibición de tenis adaptado que contará con el colombiano Manuel Sánchez, actual número 33 del mundo, y su compatriota Luigy Nieves, ubicado en el puesto 104 del ranking internacional.

Ambos se sumarán a los dominicanos Roberto Cid, primera raqueta nacional, y José (Bebo) Hernández, ex 179 del mundo y miembro del equipo de Copa Davis de República Dominicana.

Copa Cap Cana

El República Dominicana Open, Copa Cap Cana, es un torneo ATP Challenger 175, que otorga esa cantidad de puntos para el circuito profesional a los campeones de dobles y sencillos, repartiendo 300 mil dólares entre los jugadores participantes.

Al torneo también se dan cita tenistas de Serbia, Argentina, Canadá, Túnez, Australia, Francia, Bosnia y Herzegovina, Japón, Nueva Zelanda, Mónaco, Brasil, Bélgica, entre otras naciones.