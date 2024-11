Fritz triunfa sobre Zverev y avanza a la final ATP

El subcampeón del US Open, Taylor Fritz, alcanzó otra gran final en las Finales ATP al vencer a Alexander Zverev por 6-3, 3-6, 7-6 (3) el sábado.

El último estadounidense en ganar el evento elite de ocho hombres fue Pete Sampras, quien venció a Andre Agassi en 1999.

“Confío en mi juego y en mi nivel y ya no me siento tan incómodo en estas situaciones porque últimamente he estado jugando mucho contra los mejores en los grandes eventos”, dijo Fritz. “Me siento más cómodo en este momento. Tengo mucha, mucha confianza en mi juego”.

Fritz se convirtió en el primer finalista estadounidense desde que James Blake perdió la final de 2006 ante Roger Federer.

Si Fritz gana el trofeo, marcará una barrida estadounidense en los eventos de final de temporada después de que Coco Gauff ganara las Finales de la WTA la semana pasada.

En la final del domingo, Fritz se enfrentará al número uno del ranking Jannik Sinner (el jugador contra el que perdió en la final del US Open ) o a Casper Ruud, quienes jugarían más tarde.

Sinner también venció a Fritz en sets seguidos en la fase de grupos esta semana.

La actuación de Fritz en Nueva York lo convirtió en el primer estadounidense en alcanzar una final individual de Grand Slam en 15 años. Juega la final por segunda vez. En su debut hace dos años, venció a Rafael Nadal en su primer partido y llegó a semifinales, donde perdió ante Novak Djokovic.