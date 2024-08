Cid y Bertran debutan este lunes en RD Open 2024, cuatro criollos caen en el primer día

Con los partidos de la clasificación inició este domingo el RD Open 2024, presentado por el Ministerio de Turismo, en las canchas del Santo Domingo Tennis Club (La Bocha), el cual se extenderá hasta el próximo sábado 17 de agosto.

En la jornada del domingo estuvieron en acción los dominicanos Daniel Baquero, Alejandro Gandini, Jossting Cruz y Enmanuel Muñoz.

Baquero fue eliminado 6-0, 6-1 por el ecuatoriano Andrés Andrade; Gandini cayó en su partido ante el argentino Mariano Kestelboim por 6-2, 6-0; el estadounidense Christian Langmo superó a Cruz 6-2, 6-1, y el japonés Naoki Nakagawa venció a Muñoz por 6-2, 6-2.

El RD Open 2024 reparte una bolsa de 164 mil dólares entre los participantes y otorga 125 puntos a los campeones de dobles y sencillos.

Este año, el evento cuenta con el argentino Federico Coria (73 del mundo) como principal preclasificado, así como con su compatriota Camilo Ugo Carabelli (91), como los principales jugadores dentro del top 100 de la ATP.

Asimismo, esta versión del Challenger de Santo Domingo tiene dentro de sus figuras más destacadas al australiano Bernard Tomic (ex número 17 del mundo), el bosnio Damir Dzumhur (ex número 23 y campeón del RD Open en 2015), el serbio Laslo Djere (ex 27 del mundo).

En dobles, el colombiano Nicolás Barrientos y el kazajo Aleksander Nedovyesov forman la primera pareja preclasificada del torneo.

Acción del lunes

La jornada del lunes iniciará con las finales de la fase de clasificación a las 11:00 de la mañana en los estadios MITUR, Brugal y número 3, sin embargo, no antes de las 3:00 de la tarde estarán en cancha los partidos del cuadro principal, en los que estarán involucrados los locales Roberto Cid y Peter Bertran.

En el segundo turno de la jornada vespertina, Bertran enfrentará al argentino Juan Pablo Ficovich, y no antes de las 8:00 de la noche Cid jugará contra Carabelli, segundo preclasificado.

Además de los dominicanos que participaron en la clasificación, Cid y Bertran, la primera raqueta nacional, Nick Hardt, estará en acción en el evento teniendo como rival de primera ronda a Tomic en un enfrentamiento que todavía no tiene fecha establecida.

Las boletas están disponibles en Uepa Tickets, así como en la web oficial rdopentennis.com. Toda la información del torneo está disponible en la cuenta de instagram @rdopentennis.