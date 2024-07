Naomi Osaka gana en Wimbledon por primera vez en 6 años y Coco Gauff también avanza

Naomi Osaka no había ganado un partido en Wimbledon en seis años. Ni siquiera había jugado allí en cinco. Las canchas de césped nunca fueron su superficie favorita.

Hace doce meses, Osaka estaba fuera de la gira porque se estaba convirtiendo en madre ( su hija, Shai, cumple 1 año el martes ) y recuerda haber encendido el televisor en el hospital y haber visto cierto evento del Grand Slam en la pantalla.

“Estoy muy emocionada de estar aquí”, dijo Osaka el lunes después de ganar 6-1, 1-6, 6-4 a Diane Parry en la primera ronda en el All England Club, al llevarse los dos últimos juegos tras ir 4-4 en el tercer set. “Es gracioso, porque Wimbledon fue el primer torneo que vi después del embarazo”.

En un día en el que hubo mucha atención fuera de las canchas y en cambio en la salud y el estado de varias jugadoras que han sido clasificadas como No. 1 y han ganado múltiples campeonatos importantes ( las favoritas del torneo Aryna Sabalenka y Victoria Azarenka, dos veces ganadoras del Abierto de Australia lidiando con un dolor en el hombro, se retiraron horas antes de que les correspondiera estar en la cancha; Andy Murray , dos veces campeón en Wimbledon, estaba tratando de decidir si competiría menos de 10 días después de la cirugía para extirparle un quiste de la médula espinal), otra persona que encajaba con esa descripción, Osaka, estaba haciendo un feliz regreso.

Osaka ganó el US Open y el Abierto de Australia dos veces en canchas duras, pero nunca pasó de la tercera ronda ni en la hierba de Wimbledon ni en la arcilla del Abierto de Francia. Osaka no había participado en Wimbledon desde una derrota en la primera ronda en 2019, y si bien ha encabezado la WTA en el pasado, ahora es la número 113 en el ranking después de estar fuera del circuito durante 15 meses hasta su regreso en enero.

Osaka dijo que antes de enfrentarse a Parry, número 53 del ranking, estaba revisando fotos en su teléfono.

“Tienen esa característica, ‘A esta misma altura el año pasado’. Estaba mirando eso. Estaba mirando fotos mías en el hospital. Es realmente genial estar aquí ahora”, dijo Osaka. “Mi mentalidad el año pasado era simplemente tratar de sobrevivir. Honestamente, realmente no sabía qué estaba pasando después de dar a luz; solo estaba tratando de recomponerme”.

Otros grandes nombres que ganaron el primer día en Wimbledon fueron la actual campeona del US Open Coco Gauff , la ganadora del US Open 2021 Emma Raducanu y el tres veces campeón de Grand Slam Carlos Alcaraz , todos en la cancha central. Alcaraz comenzó su defensa del título sintiéndose un poco nervioso, dijo después, pero salió airoso con una victoria por 7-6 (3), 7-5, 6-2 sobre el estonio Mark Lajal, procedente de la clasificación.

“Todavía me pongo nervioso cuando juego aquí”, dijo Alcaraz, que ganó el Abierto de Francia el mes pasado y se convirtió, a los 21 años, en el hombre más joven en ganar un trofeo importante en tres superficies. “Practiqué 45 minutos el jueves y es la primera vez que me pongo nervioso en un entrenamiento, solo porque estoy jugando aquí”.

Lajal (pronunciado la-YAHL), que es una semana más joven, estaba haciendo su debut en un Grand Slam y también lo sintió en lo más profundo.

“Dos días antes, sentí que iba a vomitar, estaba muy estresada”, dijo Lajal, que de hecho tuvo una ventaja de un quiebre en cada uno de los dos primeros sets. “Cuando me enteré contra quién iba a jugar y dónde iba a jugar, estaba súper emocionada. Pero cuando me di cuenta de lo que iba a hacer y contra quién iba a jugar, me estresé por jugar frente a una multitud tan grande en uno de los escenarios más grandes del tenis”.

Un año después de quedar eliminada en primera ronda en Wimbledon, Gauff eliminó a Caroline Dolehide por 6-1, 6-2. Raducanu se impuso por 7-6 (0), 6-3 a Renata Zarazua, quien fue reemplazada de último momento cuando la número 22 Ekaterina Alexandrova se retiró debido a una enfermedad no especificada.

Al recordar su derrota de 2023 ante la campeona del Abierto de Australia de 2020, Sofia Kenin, Gauff dijo: “Fue un momento muy difícil para mí. Estoy un poco emocionada”.

Pero el All England Club también trae buenos recuerdos para el estadounidense de 20 años, cuya aparición inicial en un Grand Slam se produjo después de convertirse en el jugador más joven en clasificarse al evento a los 15 años en 2019.

“Wimbledon es el lugar. No diría dónde comenzó el sueño”, dijo Gauff, “pero tal vez fue donde creí que el sueño era posible”.

Desde el punto de vista tenístico, Osaka tuvo un verdadero avance en Roland Garros en mayo, aunque el resultado final fue una derrota.

Osaka llevó a la actual Nº 1 Iga Swiatek al límite en París, liderando 5-2 en el tercer set, sacando para la victoria con 5-3, incluso estando a un punto de la victoria, antes de que la eventual campeona del torneo lograra obtener una victoria de 7-6 (1), 1-6, 7-5 en la segunda ronda. Ese fue el único set que Swiatek perdió en lo que se convertiría en una carrera dominante hacia su cuarto trofeo del Abierto de Francia en cinco años.

“Para ser sincero, yo personalmente estaba destrozado porque pensaba que ella iba a ganar... pero también estaba feliz y orgulloso de ella. Y estaba muy optimista”, dijo Stuart Duguid, el agente de Osaka. “No creo que se lo tomara como un partido en el que tuviera un punto de partido. Se lo tomó más como una forma de recuperar la fe en que puede vencer a las mejores jugadoras”.

Osaka calificó el partido del lunes contra Parry como “un poco irregular” y “muy divertido y muy estresante al mismo tiempo”. Tuvo más del doble de tiros ganadores que Parry, 34 a 14, pero también el doble de errores no forzados, 38 a 19.

Aun así, Osaka se considera un trabajo en progreso y parte de eso implica permitirse cometer errores, ceder un juego aquí y allá y no molestarse demasiado.

“Sé que no jugué mal. Creo que simplemente me presioné demasiado para ganar todos los juegos, para que no me rompieran el servicio y cosas así”, dijo. “Cuando eso finalmente sucedió, sentí que dudaba de mí misma, aunque sabía cuál era mi plan de juego. Así que eso fue lo que hice en el tercer set”.