Carlos Alcaraz remonta frente a Sinner y disputará su primera final de Roland Garros

Carlos Alcaraz alcanzó su primera final de un Abierto de Francia tras derrotar el viernes 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3 a Jannik Sinner, con lo que el español de 21 años se convirtió en el hombre más joven en la historia que accede al partido por el campeonato de un Grand Slam en tres superficies distintas.

Alcaraz se proclamó campeón del Abierto de Estados Unidos en una cancha dura y en el Wimbledon de 2023 en césped, y ahora luchará por el título en la arcilla roja de Roland Garros.

“Tienes que encontrar la forma de disfrutar sufriendo, esa es la clave”, dijo Alcaraz en la entrevista a pie de cancha. “Aquí en Roland Garros hay peloteos largos, partidos largos. Tienes que pelear y sufrir”.

Tercer cabeza de serie en París, Alcaraz se enfrentará al alemán Alexander Zverev, cuarto preclasificado, el domingo. Horas antes de su victoria por 2-6, 6-2, 6-4, 6-2 en semifinales sobre el noruego Casper Ruud, número 7 del mundo, el caso de abuso conyugal de Zverev en Berlín terminó tras llegar a un acuerdo extrajudicial con su acusadora y ex novia.

Ruud comenzó fuerte pero pareció desvanecerse, un médico le dio medicamento durante un cambio en el tercer set. Conforme avanzó el partido, Rudd se notó apático y dejó de perseguir algunos tiros.

Zverev finalmente se abrió paso en Roland Garros después de caer en las semifinales en cada uno de los últimos tres años. Esta será su segunda final de Grand Slam después de desperdiciar una ventaja de dos sets y perder en cinco contra Dominic Thiem en el Abierto de Estados Unidos en 2020.

El Alcaraz-Sinner empezó por la tarde bajo un cielo azul y la arcilla roja brillando con el solo.

Ambos representan el futuro del tenis masculino. El presente no está nada mal. Aunque este no fue el partido más brillante de los nueve que han disputado — Alcaraz domina 5-4 en el historia — al combinarse para cometer 102 errores no forzados.

Alcaraz tuvo que remontar una y otra vez en su semifinal después de lidiar con algunas molestias físicas que precisaron múltiples visitas del fisioterapeuta.

“Noté que él lo estaba pasando un poco mal. Yo tenía calambres y él también en el tercero”, contó Alcaraz. “Es uno de los partidos más difíciles que he jugado, sin duda. Los encuentros más difíciles que he enfrentado en mi corta carrera han sido contra Jannik... Espero jugar muchos más como este contra él”.

Sinner amaneció con una foja de 13-0 en los Slams este 2024 tras consagrarse en el Abierto de Australia en enero. El italiano ascenderá a la cima del ranking de la ATP por primera vez la próxima semana, desplazando a Novak Djokovic, pese a su derrota el viernes. Una lesión persistente en la cadera lo obligó a perderse el torneo de tierra batida en Roma el mes pasado.

En el primer set, Sinner ganaba 4-0 y Alcaraz tardó 20 minutos en colgar el “1” junto a su nombre en el marcador.

Alcaraz comenzaría a intentar acortar los puntos a medida que avanzaba el partido.

En el segundo set, Alcaraz le dio la vuelta a las cosas justo cuando lo necesitaba, llevándose cinco juegos al hilo para tomar el control.

Después de que Sinner liderara dos sets a uno, Alcaraz forzó un quinto al meter un revés cruzado y lo celebró alzando el puño derecho.

En el quinto set, Alcaraz pudo quebrar con una derecha, poniéndose arriba 2-0 a las 3 horas y media, lo que provocó el grito de ”¡Vamos!” de su entrenador Juan Carlos Ferrero, campeón del Abierto de Francia de 2003.

Pronto, llegó el 3-0 y el triunfo estaba a la vista.

Con cada golpe, se ganó el entusiasmo del público, y el español nunca dejó que su ventaja inicial en el set final disminuyera.