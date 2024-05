Tsitsipas avanza a la cuarta ronda del Abierto de Francia

Stefanos Tsitsipas estaba reflexivo después de vencer a Zhang Zhizhen 6-3, 6-3, 6-1 para llegar a la cuarta ronda del Abierto de Francia el viernes.

El subcampeón de 2021 dice que el tenis juega un papel fundamental a la hora de dar forma a su pensamiento.

“Tengo la sensación de que sin el tenis mi vida habría sido muy diferente, en lo que respecta a desafiarme a mí mismo y establecerme metas personales”, dijo Tsitsipas. “El tenis me ayuda a cumplir esos sueños y cumplir mis deseos más profundos como ser humano”.

Tsitsipas, noveno cabeza de serie y que ganó el Masters de Montecarlo en abril, siente que su juego está en buena forma.

El siguiente rival para el gran saqueador griego es el jugador italiano no cabeza de serie Matteo Arnaldi.

"Lo he estado vigilando durante los últimos seis meses", dijo Tsitsipas. "Es un muy buen luchador".

Arnaldi avanzó al eliminar al sexto favorito Andrey Rublev por 7-6 (6), 6-2, 6-4.

Rublev llegó como contendiente después de ganar el Abierto de Madrid este mes, pero mostró frustración contra Arnaldi por su falta de precisión, cometiendo 37 errores no forzados y cuatro dobles faltas. Después de anotar un golpe de derecha en el tercer set, Rublev se golpeó la rodilla con la raqueta cuatro veces.

"Estoy completamente decepcionado conmigo mismo, con la forma en que me comporté, con la forma en que actué, y no recuerdo haberme comportado nunca peor en un torneo de Grand Slam", dijo. "Fue la primera vez que me porté tan mal".

Arnaldi no estuvo de acuerdo.

“Hace esas cosas en casi todos los partidos. Personalmente no le presto mucha atención”, dijo Arnaldi. "Pero definitivamente me da un poco de confianza, porque significa que le estoy causando problemas y lo que estaba haciendo estaba funcionando".

El dos veces ganador de Grand Slam, Carlos Alcaraz, se enfrentaría al estadounidense Sebastian Korda, número 27, más tarde el viernes.

El No. 2 Jannik Sinner de Italia avanzó al derrotar a Pavel Kotov 6-4, 6-4, 6-4. El campeón del Abierto de Australia se enfrentará ahora a Corentin Moutet o Sebastian Ofner.

En el cuadro femenino, la número uno del mundo, Iga Swiatek, alcanzó la cuarta ronda al vencer a Marie Bouzkova por 6-4, 6-2. La tres veces campeona del Abierto de Francia de Polonia ganó en su cuarto punto de partido, celebrando otra victoria en Roland Garros el día que cumplió 23 años.

El ex jugador francés Fabrice Santoro hizo la entrevista posterior al partido e hizo que el público en la cancha Philippe Chatrier se uniera a él mientras cantaba “Feliz cumpleaños”. Swiatek se llevó las manos a la cabeza con timidez, luego la levantó y sonrió ampliamente.

El partido no fue tan emocionante como el que tuvo con Naomi Osaka en la segunda ronda, cuando Swiatek salvó un punto de partido y se quedó con los últimos cinco juegos.

Aún así, Bouzkova aguantó. Salvó un punto de partido con un golpe de derecha ganador, y Swiatek conectó un golpe de derecha desviado en otro. Un buen golpe de derecha selló la victoria de Swiatek en el cuarto intento.

La siguiente para Swiatek fue la no cabeza de serie Anastasia Potapova.

Coco Gauff, tercera cabeza de serie, venció a la semifinalista del Abierto de Australia, Dayana Yastremska, por 6-2, 6-4, pero su compatriota estadounidense Sofia Kenin fue detenida.

Kenin perdió 6-2, 7-5 ante la jugadora danesa Clara Touson, quien ha alineado a la dos veces subcampeona de Wimbledon, Ons Jabeur. La tunecina, octava cabeza de serie, ganó contra la canadiense Leylah Fernández, cabeza de serie número 31, 6-4, 7-6 (5).